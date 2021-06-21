消費券｜市民批複雜：陳茂波的「廁所政策」　應港鐵設櫃位助登記

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-21 12:23

電子消費券下月（7月）開始登記，有市民批評登記程序複雜，「派五千蚊好似派到幾十萬咁」，亦有人怒斥是財政司司長陳茂波的「廁所政策」，要求政府在港鐵站設登記櫃位協助有需要人士。

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多名聽眾今早致電香港電台節目《千禧年代》批評政府消費券計劃，廖女士質疑財政司司長陳茂波在洗手間構思政策，「啲錢好似一萬蚊咁過去（戶口）咪好囉，後生有智能電話就識啫，幾十歲人唔識，無智能電話，佢直頭喺廁所諗㗎。」主持人引述政府說法，以消費券取代現金派發是避免市民儲起而無消費，她即時反駁「（款項）都要洗㗎啦，唔係五萬係五千咋。」

陳女士則稱政府「七國咁亂」，「派五千蚊好似派幾十萬咁」，表示香港人做事理應簡單快捷，「限聚令咁係咁樣製造混亂，根本好簡單啊婆都識諗啦。」陳先生則促請政府在港鐵站設置消費券登記站，協助市民。

李玉兒指，持有自動增值八達通的市民，登記消費券後毋須停止自動增值。（資料圖片／高仲明攝）

八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒在同一節目介紹，若市民持有自動增值的八達通卡，以八達通登記消費券後毋須停止自動增值，「等如有人幫佢入咗錢，自動增值係當將卡零蚊先增值」。被問到為何只有八達通要分三期注入款項，李玉兒沒有正面回應，僅稱八達通用途廣泛，相信可以吸引市民透過八達通登記消費券，「唔洗諗到咁複雜，收到消費券開心事。」