醫管局放寬多四間醫院個別病房准許探訪　本周五開始可每周探兩次

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-21 16:31

本港新冠肺炎疫情緩和，醫院管理局進一步放寬探訪安排，原本只有18間非急症醫院可以探訪，本周五（25日）開始屯門醫院、北區醫院、仁濟醫院及北大嶼山醫院個別病房都可以探訪，即有22間醫院的病房都恢復探訪安排。

四間新增恢復探訪的醫院病房，分別為屯門醫院康復大樓（不包括日間病房）、北區醫院4B 療養及復康病房、仁濟醫院綜合服務大樓 - 骨科復康病房及內科延續護理部（復康及療養病房）及北大嶼山醫院延續護理病房。

原本18間非急症醫院的探訪安排亦有擴展，包括葛量洪醫院的正座 - 老人內科病房、九龍醫院主座大樓 - 胸肺內科延續護理服務病房、明愛醫院懷明樓 - 內科及老人科/骨科復康病房及紓緩治療病房。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

醫管局表示，新措施本周五（25日）開始，病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於未來數日致電聯絡，家屬毋須自行聯絡醫院，病房會根據實際運作安排家屬每星期探訪一至兩次。

為減少院內病人及員工受感染的風險，一次性探訪的家屬須持有72小時內有效的陰性核酸檢測結果證明；假如家屬定期探訪，則可每星期檢測，而完成接種兩劑新冠疫苗至少14天的探訪人士，可獲豁免病毒檢測的要求，有關豁免安排亦適用於恩恤或緊急探訪。

罙訪前要預先填健康申報表

醫管局提醒探訪人士可在探訪前24小時內，透過「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員，「醫院探訪二維碼」分別於醫管局網頁及流動應用程式「HA Go」展示。

醫管局重申，所有進入公立醫院的訪客必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫，以及填寫健康申報表。另外，公立醫院均設有「安心出行」二維碼，醫管局建議探訪人士掃描有關二維碼，以自行備存個人的完整出行紀錄。