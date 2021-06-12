院舍探訪受限 輪椅義工「電話交友」關懷院友 約定疫情後見真人

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-06-12 16:43

新冠肺炎疫情持續，安老院和殘疾人士院舍仍最多只可作有限度探訪，家屬、義工的探訪活動暫停多時，院友的生活和情緒都需要關注。有見及此，路向四肢傷殘人士協會自疫情發生初期，安排輪椅義工定時致電關心院舍內的輪椅人士，互相「識新朋友」之餘，有義工指互相交流動輒「一傾就幾個鐘」，很容易打發時間。雖然隔着話筒未能見面，但雙方有着類似經歷和感受，院舍內外仍然能透過聲線傳達關懷。

敏華指，每次獲安排致電的院友都有不同，但因有共同經歷不愁沒有話題。（呂諾君攝）

病友因骨枯長坐輪椅：我係咪咁廢

輪椅人士敏華在2013年時因患骨枯，進行脊椎減壓神經手術後，下肢失去知覺，慢慢需坐輪椅；她的上身亦「唔夠力」，平日手持物品也不可太長時間。別看她現時參加硬地滾球、配音班等生活充實，曾經她也因突然要坐輪椅而經歷一段灰心時期。敏華憶述，手術過後初期，曾先後入住兩間院舍，坦言當時一切生活細節由如何穿衣、從床上移到輪椅等，全都要從頭學起，未學成的時候，作息時間要受規管、大小二便需在床上解決，失去自主權和私隱，令她不禁反問自己：「我係咪真係咁廢？」

「後天出事嘅人都會要過渡一個恐懼同壓力嘅關口，但唔係個個過到。」敏華做手術的同一天，父親和姊姊剛巧都要進行大手術，家人分身不暇照顧她，反而令她更加堅強，而在第二間過渡院舍中，她認識到一班志同道合的同路人，亦因某次電動輪椅死火的經歷獲得路向職員協助，決定加入義工隊，心態逐漸變得正面，希望能用自身經歷幫助其他人。

義工：一傾電話就幾粒鐘

過往義工隊會不定時進行探訪活動，但疫情下無法進行，衍生出「打電話代替探訪」的方式，敏華很快便答應參加，「因為我曾經住過院舍，知道冇得出街、屋企人又探唔到，佢哋（院友）真係會好悶、好想知道出面發生緊咩事，所以我想將資訊帶畀佢哋，好似朋友咁傾下會冇咁悲觀。」

她指，每次獲安排致電的院友都有不同，但因有共同經歷不愁沒有話題，笑言「淨係痛症已經講一大堆」。她又稱，最長的傾談了逾兩小時仍未收線，「有時佢哋會打返過嚟分享嘢，我覺得冇乜所謂，識到朋友，呢個電話其實係互動。」她又會告訴院友，「疫情後有得見面」，更有相約屆時一起出外遊玩，給予院友一些希望和期待。

新冠肺炎疫情持續，安老院和殘疾人士院舍仍最多只可作有限度探訪。（資料圖片／梁鵬威攝）

院舍人士：期待疫情後由丈夫帶落街睇日落

這天敏華首次致電入住院舍一年多的鄭如，雙方素未謀面，但並沒冷場。鄭如早年因頸椎手術後遺症需坐輪椅，現時年紀漸大，長遠擔心丈夫無能力繼續照料，因此決定入住院舍。她表示，平日多數一人看書、上網、做十字繡，但在院舍內有時都會覺得孤獨，「有時會院舍人手唔夠照顧唔到，又有時好似成日都冇自己屋企人、朋友可以傾偈，會覺得唔開心。」她也希望會有義工致電解悶。

現時鄭如的丈夫每星期會來兩次，拿物資、外賣給她吃，「佢差唔多到時就打畀我，我就落去門口等。」他們只能隔着玻璃見上一面，「𠵱家電話好方便，有咩講咪喺電話講囉，比起冇屋企人探嗰啲，我已經算好啦。」鄭如指，院舍位處山上，出外便可俯瞰到大半個九龍東，因此她最期待疫情過後，丈夫來到時可帶她落街看日落。