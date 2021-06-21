打齊兩針有抗體抵港只檢疫7日　專家憂走漏患者　掀災難級疫情

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-21 19:57

政府即將放寬接種新冠疫苗者後回港檢疫安排，完成接種疫苗的入境者，病毒檢測呈陰性，並在抗體血清測試中呈陽性，檢疫期可降至七日。 不過，衞生防護中心今日（21日）公布，一名18歲女子接種兩劑復必泰疫苗後，在英國感染變種病毒。有專家指出，近四成患者潛伏期超出七日，質疑外地感染風險較香港高過百倍，「不斷比病毒滲入社區，唔係次次咁好彩。」憂慮措施開始後一個月便會觸發第五波疫情；而本港長者接種率甚低，屆時疫情將會是「災難級別」，大批老人家染疫離世。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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特首林鄭月娥宣布，只要抵港者打齊兩針疫苗並相隔14天、入境後病毒檢測陰性、抵港後的血清檢測呈陽性即代表有抗體，即使他們到過高、中、低風險地區，回港後的檢疫期亦可減至七日。

女患者已打齊兩針復必泰 日前英國回港仍染變種病毒

不過，衞生防護中心公布今日新增3宗輸入個案，其中一名為18歲女患者（編號：11890），6月19日從英國抵港，她3月19日及4月9日分別在香港荔枝角體育館及荃景圍體育館，接種過兩劑復必泰疫苗，但體內仍驗出L452R變種病毒株(即源起於印度的變種)。

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呼吸系統專科醫生梁子超指出，該名18歲女子個案正正顯示，疫苗無法完全預防感染，而四成患者的潛伏期超過七日，未必每次都如今次般發現到確診者，「點解打咗疫苗，前七日就危險、要隔離，後面七日就無風險呢?」他批評政府未有科學數據前，放寬檢疫日期是不負責任，「外地感染風險高過我哋數以百倍，隨著回流人數多，就算疫苗減九成風險，外地風險仍然高於本地好多」，「不斷比呢啲病毒滲入，唔係次次咁好彩，好果無病徵好易產生傳播，就算嚟緊通到關都可能重新封關。」

梁子超：長者接種率低 倘爆疫情憂多人離世

第三波疫情的入侵源頭主要為海員，梁子超擔心，新措施落實後是「多源輸入」，實施後一個月第五波疫情便會爆發，爆發規模更加是「災難級別」，而本港長者疫苗接種率低，憂慮大批老人家感染後離世。