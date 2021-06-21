增3宗輸入全帶變種病毒　比例續升　一人接種兩劑疫苗後仍中招

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-21 17:17

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心總監林文健表示，今日（21日）新增3宗個案，均是輸入個案，全部帶有L452R變種病毒株，其中一人已接種兩劑復必泰疫苗。本港已連續14天沒有本地個案，林文健指，現時香港愈來愈多輸入個案與變異病毒株有關，過去一周有27宗輸入個案，當中17宗為變異病毒株。他又稱，L452R變種病毒(即源起於印度的變種)有上升趨勢，與N501Y相比，「有後來居上之勢」。

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今日新增三宗輸入個案，三人都驗有L452R變種病毒株。18歲（編號：11890）女子6月19日從英國抵港，她3月19日及4月9日分別在香港荔枝角體育館及荃景圍體育館，接種過兩劑復必泰疫苗。另外兩名患者分別來自英國及印尼，均無注射過新冠疫苗。今日初步確診少於五宗。

林文健表示，由6月8至21日，一共有27宗確診，全部屬輸入個案，但發現有新趨勢，愈來愈多與變異病毒有關，一共有17宗，其中8宗為N501Y變種病毒，9宗為L452R。他形容，L452R變種病毒的上升壓力正增加，相較N501Y多，「有後來居上之勢。」

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林文健表示，截至6月20日，本港有285宗N501Y變種病毒個案，182宗是L452R變種。他又指，過去14日，已從英國輸入了4宗帶有L452R變種病毒的個案，形容變異病毒個案正與日俱增，尤其當地昨日單日增9,200宗個案在6月1至20日間已有6萬多宗，較之前再增三成，而且逾99%都有L452R變種。

林文健表示，變種病毒有增加趨勢。（羅君豪攝）

林文健提醒，市民不要掉以輕心，尤其香港疫苗接種率偏低，打齊兩劑疫苗的80歲以上群組，只有3.55%，呼籲市民盡快接種疫苗。

衛生防護中心之後發稿補充，3宗新增輸入個案均為女性，來自英國的2宗同樣18歲，個案編號分別為#11888及#11890，前者於6月17日發病，抵港後入住大角咀香港旺角帝盛酒店；後者則沒有病徵。至於印尼的個案，編號為#11889，是一名30歲女子，沒有病徵。