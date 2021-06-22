《蘋果日報》網上英文版成立近一年　今起停止更新

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-22 12:49

《蘋果日報》高層被控違反《國安法》還押，保安局凍結旗下相關三間公司資產，亦禁止其他子公司或個人協助3間公司運作，創刊26年的《蘋果日報》最快本周內停刊。繼即時財經、副刊「果籽」網上內容今日起不再更新，網上英文版於今日早上11時亦停止運作。

《蘋果日報》高層被控違反《國安法》還押，保安局凍結旗下相關三間公司資產，創刊26年的報紙最快本周內停刊。（鄭子峰攝）

《蘋果日報》網上英文版今日起停止更新，該版在網上刊登「致讀者」一文，並指謝謝公眾支持。

《蘋果日報》去年五月底首次推出英文版，每日將精選報道繙譯成英文，同時邀請英文專欄作者供稿，以助國際了解香港本地情況和輿論。

《蘋果日報》網上英文版今日起停止更新，該版在網上刊登「致讀者」一文，並指謝謝公眾支持。（蘋果網頁截圖）

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保安局上周四拘捕壹傳媒及旗下《蘋果日報》五名董事，指涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並凍結三間相關公司帳戶共1,800萬元，令公司難以調動資金支薪。

壹傳媒去信要求保安局就三間公司被凍結資金解凍，死線為本周五，若未獲批，董事會將在當日決定《蘋果日報》是否停運，當晚完成報紙出版，周六印出最後一份報紙;而網上新聞的死線將為周五晚23分59分。