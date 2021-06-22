蘋果日報或停刊｜記協陳朗昇：蘋果員工無涉國安法　應讓員工支薪

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-22 11:13

壹傳媒董事會昨日（21日）開會決定，若保安局周五（25日）未能解封已凍結資產，將會於當日決定停運。香港記者協會主席陳朗昇今（22日）在港台節目《千禧年代》中表示，據他了解，《蘋果》即時新聞部有多人離職，財經部今日凌晨起不再更新，他稱情況或比預期差，若當局不回應會否解凍資產，相信《蘋果日報》難以延續營運，形容是「一個時代的終結」。

陳朗昇（左）表示，暫未接獲《蘋果》員工求助，稱若有行家向記協求助，會先了解需要。（資料圖片）

陳朗昇表示，暫未接獲《蘋果》員工求助，稱若有行家向記協求助，會先了解需要，主要是在工作方面或生活上有困難。他指記協現時有提供失業救濟，但要符合記協會員一年和失業超過3個月的資格，強調有需要行家可先登記，再處理有關情況。

對於有報章引述消息指，警方國安處上周四在報館檢走多台電腦，或會牽連甚廣，認為前線記者亦有風險。陳朗昇表示，據了解部分記者枱面的資料和文件亦被檢走，有記者對此感擔憂，他強調有需要記協會提供法律上支援。



他相信員工未有涉及《香港國安法》，希望當局能從善如流，讓員工能取得薪金和獲遣散。他對會否早於星期六停刊，已作最壞打算。