德信校長捲貪案　消息︰小五呈分試成績作廢　校方提兩方案或重考

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-23 15:09

傳統天主教男校德信學校，校長郭超群疑洩露該校內部考試卷，被廉政公署拘捕。該校本月15日向家長公布，因郭超群「未能履行校長職務」需休假，由副校長李美鶯署任校長職務。 有消息指，德信學校小五生已考的升中呈分試成績，因事件須作廢。據了解，該校向小五學生家長發信，形容「本校第三學段考試的公平性可能存疑」，為釋取疑慮及確保呈分試的公平性，家長最遲在本周日（27日）回覆善後意向，可選取消該次呈分試成績，又或全級重考中英數常四科。 《香港01》正就事件向校方及教育局查詢。

德信：第三學段考試公平性可能存疑

有消息指，因應校長被廉署拘捕事件影響，該校小五生已考的首次升中呈分試成績，需要作廢。該校已向小五生發家長信公布事件，家長最遲須在本周日（27日）回覆校方，善後方案的意向。校方在參考家長意見會作安排。

校方諮詢小五生家長：全級重考或取消首次呈分

據了解，德信學校以「很遺憾通知大家，鑑於本校第三學段考試的公平性可能存疑，而有關情況直接影響各同學升中第一次呈分表現」，辦學團體正處理事件，為釋取家長疑慮及確保呈分試公平，校方提供兩個方案供家長選擇。

第一方案是不安排任何重考，但第三學段（即第一次呈分試）成績將會取消，成績表只顯示學科成績以外的資料，學生只可以小六第一學段成績參加自行分配學位；第二方案則是全級重考中英數常，作升中呈分之用，當中包括語文科的說話及聆聽部份，考試範圍不變，暫定7月考試，學校老師會利用餘下上課日替學生溫習。

《香港01》正就事件向校方及教育局查詢。

廉政公署早前公布，6月12日在一宗貪污調查中，拘捕一名政府資助小學校長及一名補習社負責人，二人涉嫌貪污洩露該小學內部考試試卷，已獲保釋候查。

廉署在涉案補習社搜獲多份小學考試卷，包括本學年第三學段各級別試卷，涵蓋不同學科。經初步核對後，廉署人員發現補習社習作題目，與檢獲小學試卷內容，有多處相同或相似之處，廉署稱調查仍在進行中。

翻查政府網頁資料，郭超群是2010/11年行政長官卓越教學獎（德育及公民教育）獲獎老師。根據校網資料，郭超群2011年已在德信學校任職副校長，至2013年8月，校長梁銀碧榮休，郭超群隨即在2013年9月上任校長一職，他在2014年再獲教聯優秀教師獎（國情教育組）。