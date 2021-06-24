32歲女子凱茵患急性淋巴細胞白血病　父母籲市民捐骨髓續命

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-24 12:35

32歲女子凱茵最近罹患急性淋巴細胞白血病，於今年6月初入院接受治療。她的父母表示，現正急需物色適合的造血幹細胞進行移植，以促進健康骨髓重新生長，讓身體正常造血。現時凱茵能覓得合適捐贈者的機會僅為5,000至10,000分之一，且經配對後現時本港骨髓庫暫無可配對。骨髓香港紅十字會輸血服務中心將於7月22日及8月4日，設立捐血站方便公眾人士捐贈週邊造血幹細胞，市民亦可於其他日子登記成為捐贈者。

2017年，凱茵與父母同赴中山。（受訪者提供）

凱茵父母表示，她是獨生女兒，驗血結果顯示父母的造血幹細胞只各脗合一半。二人懇請18至50歲市民前往紅十字會輸血服務中心各捐血站，登記成為「週邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。紅十字會輸血服務中心將為捐贈者的白血球組織原與凱茵及其他有需要骨髓移植病人進行配對，如確定為合適捐贈者，將會被邀請作進行進一步配對及身體檢查。

現時凱茵能覓得合適捐贈者的機會僅為5,000至10,000分之一，且經配對後現時本港骨髓庫暫無可配對骨髓，需要熱心人士加入捐贈者行列，以擴大骨髓資料庫，給予凱茵及其他患者更大的康復機會。週邊造血幹細胞的採集過程與捐血過程相似，但需時3至4小時，在捐贈者的手臂上抽取約250毫升週邊血液，即相當於3%造血幹細。

2020年12月凱茵生日。（受訪者提供）

香港紅十字會輸血服務中心將於7月22日及8月4日，設立捐血站方便公眾人士捐贈週邊造血幹細胞。市民亦可於其他日子前往各香港紅十字會捐血站登記成為「週邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」。

捐贈之前數天，中心將邀請捐贈者進行例行身體驗查，確保健康無誤。捐贈者在捐贈前約三天前需要接受白血球生長激素注射，將骨髓內之造血幹細胞動員至外周血液。

捐贈時，捐贈者的血液經剌針導管抽取至血液分離機，經分離後提取所需的周邊血幹細胞，而其他不需要被收集的血液成份會經另一導管送回給捐贈者體內。上述過程會多次重覆，直至提取到預定的數量。一般來說，整個採集過程需要約4至5小時完成，每次需捐出約250毫升的「周邊血液」，捐贈者不需住院或全身麻醉，即日可出院回家休息，數天後即可回復正常。