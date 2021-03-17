復必泰｜老翁接種疫苗後中風　打針市民稱有捐血無問題：交畀個天

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-03-17 14:03

一名61歲男子周一（15日）到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後中風，經治療後需留院觀察。今早（17日）繼續有市民到中心接種疫苗，有接種者表示對消息不擔心，直言「唔諗咁多，交畀個天，你要死就死、要生就生」。 政府宣布擴大新冠肺炎疫苗接種群組，有市民特意到鄰近的接種中心為家中外傭查詢計劃詳情，但由於留意到兩種疫苗亦陸續有接種者打針後出現不適，「都擔心所以自己都唔打住」。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

疫苗副作用因人而異 市民：唔諗咁多

61歲的孔女士表示，接種復必泰後並無出現任何不適反應，又笑言自己「好健康，定期捐血所以冇問題」，打針後休息15分鐘可自行離開。

周一（15日）一名61歲男子昨到荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現中風情況需送院治理。孔女士認為，疫苗副作用因人而異，又直言「唔諗咁多，交畀個天，你要死就死、要生就生」，又覺得「政府做咗咁多嘢，我哋應該盡做市民責任（接種疫苗）」。被問到為何會選打復必泰疫苗，她就指因為留意到復必泰預防新冠肺炎的成效達九成。

家中外傭想打疫苗 僱主到接種中心查詢

政府日前宣布擴大優先接種群組至年滿30至59歲人士、16歲以上在海外讀書的學生和家庭傭工。居接種中心附近、前來查詢的王女士表示，因為留意到政府擴大優先接種群組，家中印傭向她表示想打針，自己亦屬新群組內，因此特意前來查詢。不過，她就指，近期科興及復必泰疫苗亦陸續有接種者打針後出現不適，「都擔心所以自己唔打住」，外傭亦只是表示有意接種，「未講話想打邊隻」。

她又覺得，疫苗的成效「一半一半」，「始終睇到有出意外嘅情況，呢隻疫苗對人類係新嘅」，雖然了解疫苗推出市面前已進行不少測試，但亦打算「睇清楚啲，信心大啲先打」。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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醫護擔心副作用但因疫情「想快啲打」

同樣接種疫苗的何小姐指，接種復必泰後「冇咩感覺」，她透露，因為自己是醫療科研人員，經常要出入醫院工作，加上對疫情感到憂心，因此在疫苗接種計劃推行初期，屬優先群組的她已即使在上網預約打針。她又指，3月初預約時科興疫苗的名額全部爆滿，「嗰時只想快啲打（疫苗）」，因此選打復必泰。對於近日疫苗出現副作用的消息，她就指「都驚㗎」，不過明白接種疫苗始終有風險，亦理解復必泰成效較高，副作用有機會相對較大，「因為（疫苗）新，啲嘢未知，自己搞研究都明白」。