英國疫情反彈Delta變種病毒肆虐　陳肇始：不排除禁英國航班抵港

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-24 15:18

英國疫情反彈，傳染力強的印度變種病毒株（Delta）更成為主流。食物及衞生局局長陳肇始稱，暫時從當地抵港者的確診數字較少，會密切留意情況，不排除會提升英國的風險級別，包括考慮再次禁英國航班抵港。

陳肇始稱，不排除再禁止英國航班來港。（新城電台Facebook直播)

根據英國數據，昨日（23日）錄得16,135宗確診，6月17日至23日期間錄得79,481宗個案，較前七日升44%，傳染力強的Delta更成為主流病毒株。食衞局局長陳肇始出席新城電台節目形容，現時外防輸入的措施是「天羅地網」，近日從當地回港的人士中，確診人數較少，但都會密切留意情況，不排除將現時只是B組級別（高風險）的英國，提升至A1（極高風險）及A2（甚高風險）。按照當局的機制，A1組別的地區航班會被禁飛來港，A2組別地區的旅客，抵港後就要在檢疫酒店隔離21日。

另外，帶有變種病毒L452R的27歲男地勤初步確診。陳肇始稱，他有100多位密切接觸者，呼籲市民及早打針，保護自己及他人。她指出，放寬措施無法一下子全放，維持四人限聚令，原因是公眾地方難以執行防疫規定，包括探熱及使用潔手液，室內地方就可以實施防疫措施。

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