新冠肺炎｜英國連續3天逾萬人確診　大多感染Delta變種病毒

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-20 12:40

英國連續3天錄得超過1萬人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。政府6月18日統計指，國內近期幾乎所有確診患者感染的新冠病毒都是最先在印度發現的變種病毒株Delta。

疫情

這個國家17日新增11,007宗確診，18日新增10,476宗確診。19日再多10,321人受感染，累計4,620,968人確診。全國19日新增14宗死亡，累計127,970人染疫逝世。

變種病例佔多數

國家統計局（Office for National Statistics）18日公布的統計指，截至12日，英格蘭在過去一周內每520人中就有1人確診。英格蘭公共衛生署（PHE）指，最新數據顯示國內99%病例來自Delta。

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疫苗提供一定防護

英格蘭公共衛生署數據也指出，即使目前Delta病毒正在傳播，注射一劑疫苗的人，受感染並住院的機率下降約75％，而完成2劑疫苗接種的人，這一機率下降超過90％。

專家：肯定正爆發第3波疫情

政府科學顧問、英國疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）成員芬恩（Adam Finn）19日稱：「它（疫情）在上漲，也許我們能樂觀一點地（認為）它不會上升得更快，但它還是在上升，所以這第3波（疫情）肯定正在（爆發）。」