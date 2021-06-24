東涌新市鎮擴展　政府張貼公告收回294幅私人土地　限期定於9月底

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-24 16:17

東涌擬建公營房屋，地政總署今日（24日）公布，張貼收回土地公告及徵用土地公告，以進行東涌新市鎮擴展計劃的第46區公營房屋發展及其他設施、基礎建設工程。 今次收回294幅私人土地，涉及面積約4.94公頃，以及徵用被一個墳墓所佔用的土地，涉及面積約22.6平方米，土地將於公告張貼後三個月，即9月25日歸還政府所有。

地政總署今日根據《收回土地條例》（第124章）第4條、《土地徵用（管有業權）條例》（第130章）第4條、《道路（工程、使用及補償）條例》（第370章）第14條，以及《水污染管制（排污設備）規例》（第358章，附屬法例AL）第14條，張貼收回土地公告及徵用土地公告，以進行東涌新市鎮擴展計劃的第46區公營房屋發展，以及其他設施和基礎建設工程。

東涌第46區的公營房屋發展全面落成後，預計首批公營房屋住戶可於2028年入伙。（資料圖片）

政府將收回294幅私人土地，涉及面積約4.94公頃，以及徵用被一個墳墓所佔用的土地，涉及面積約22.6平方米，上述土地將於公告張貼後三個月，即9月25日歸還或轉歸政府所有。政府會與相關土地業權人，以及受影響的住戶和業務經營者保持緊密溝通，妥善處理他們的補償及安置事宜。

東涌第46區的公營房屋發展全面落成後，預計首批公營房屋住戶可於2028年入伙。根據房委會早前提供資料，東涌第46區的項目則佔地1.1公頃，毗鄰東涌般若禪寺，附近沒有任何屋苑，生活設備不足。項目將有2座樓高40層的住宅大廈，料可提供1550伙單位，容納4800人。