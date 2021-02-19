財委會通過東涌新市鎮擴展相關工程　涉款超過200億元

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-19 18:24

立法會財委會今日（19 日）召開，討論有關東涌新市鎮擴展計劃及相關工程建議，3項建議共涉款約234億元，最終項目以29票贊成、1票反對、0票棄權通過。 另外，立法會工務小組委員會上月底通過港珠澳大橋主橋體工程追加撥款，涉款約15.1億元，追加撥款今日獲財委會通過，現時港珠澳大橋整體撥款增加至105.6億元。

實政圓桌立法會議員田北辰指「P1公路」仍需連接至青馬大橋，擔心北大嶼山公路將來會非常擠塞。（資料圖片）

工程界立法會議員盧偉國表示，款項涉及東涌新市鎮發展，沒有理由不支持撥款，但認為政府在基建先行方面做得不足，促請政府儘快完善東涌的鐵路發展。

謝偉銓表示，政府發展新市鎮時須確保發展與保育並重，是否因此提高造價，土木工程拓展署署長劉俊傑表示，希望發展新市鎮時可平衡保育與發展，工程會儘量減少破壞生態，將渠道化的設施變成自然化建設，其中一個項目為可持續城市系統，項目實施「海綿化城市」的概念，將城市的雨水收集得更有效率，造價約1.5億元，可服務36公頃的土地。

多名議員關注東涌的交通壓力，發展局副秘書長丘卓恒回應指，經評估後相信整體交通網絡是足夠的，加上現時的「P1公路（大蠔至欣澳段）」的工程，政府相信可有助紓緩交通壓力。實政圓桌田北辰指「P1公路」仍需連接至青馬大橋，擔心北大嶼山公路將來會非常擠塞。