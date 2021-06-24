醫生投訴過去兩年逾6,000宗　消息：料七至八成個案不成立

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-24 20:19

前年（2019年）社會運動風風火火，各界包括醫學界嚴重撕裂，黃藍陣營互相投訴。醫務委員會發表2019年年報，當年收到近3,300宗投訴，更超出前四年的總數。據了解，有醫生一人涉及幾百至1,000宗投訴，原因為收到大量罐頭式投訴，而2020年的投訴數字都超過3,000宗，但大部份都是雞毛蒜皮的投訴，消息人士估計，預計兩年7至8成的投訴個案都不會成立。

醫委會近日公布2019年年報，開首已表明是「繁忙的一年」，因為投訴數字遠超昔日，更提到下半年的投訴數字大幅增加。年報指，2019年接獲3,286宗投訴，而2015年至2018年投訴數字合共只有2,256宗，投訴個案一年已等同之前四年總和。當中2019年「與專業責任無關的輕微事件」投訴，達1,920宗，2018年只有40宗；「發出誤導或錯誤的醫學證明」，2019年有748宗，2018年僅有29宗。

投訴繁多源於「黃、藍陣營互相投訴」

消息人士表示，投訴繁多源於2019年社會運動時，「黃藍陣營互相投訴」，包括當年9月淘大商場一名撐警女子，遺下幾張「未來醫生紙」；亦有醫生收到「罐頭式」幾百至1,000宗投訴。

在9月14日淘大衝突中，有人遺下六張醫生紙，其中一張的日期為兩日後、即9月16日（左下）。（資料圖片／李智智攝）

醫委會年報顯示，3,286宗投訴中只有四宗未能提供進一步資料而撤回、兩宗終止，餘下大部份都仍然審視中。消息人士稱，2020年的投訴都超過3,000宗，即兩年合共逾6,000宗，已著手處理，相信八至九成的投訴都不會成立，「都係雞毛蒜皮嘅事，當日（醫生）講過一句，今時今日已經無話題。」