蘋果停刊｜遭揭以權謀私入獄曾恨蘋果入骨　程介南談感受：一陣風

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-26 08:00

創立26年的《蘋果日報》周四（24日）出版最後一份報章，走進歷史。回顧《蘋果日報》「一生」，其多篇調查報道都曾掀起政治風波，包括2000年一連三天在頭版「踢爆」時任民建聯副主席程介南以權謀私，洩露立法會及政府的機密，最終程介南黯然辭去副主席一職，並遭起訴，結果鋃鐺入獄，成為首名被判公職人員行為失當罪成的立法會議員。 20年前曾指「仇恨入骨」的程介南近日接受《香港01》訪問時說，當年的恨意就如「一陣風」，「過咗啦！」他又淡然道：「從來人生條路都唔係直㗎啦，都係曲折㗎啦。」他曾在雜誌媒體工作數年，直言《蘋果日報》對於傳媒界的文化有一定影響力，停刊、結業是令人可惜。

2000年8月23日至25日的《蘋果日報》，一連三日的A1頭條踢爆前立法會議員程介南以議員身份取得官方機密文件，並與財團交易。（盧翊銘攝）

開公關顧問公司洩露官方機密文件予客戶

2000年8月23日，正值立法會換屆選舉，各黨派鬥得火熱，《蘋果日報》頭版報道參選立法會議員的程介南涉嫌秘密經營一間公關顧問公司，卻無向立法會申報，並洩露立法會資料、官方機密文件予客戶。他起初否認指控，但在《蘋果日報》一連三天、每天揭露出更多證據下，他終承認自己有犯錯，當時他稱「我做錯事，但冇做壞事」。他辭去民建聯副主席職務，並遭廉政公署起訴。2001年12中旬，他涉及的四項控罪，包括收受利益、盜竊及身為公職人員行為不當等等，罪名均成立，判囚18個月。

其時程介南坐在囚車上，高舉鎖上手銬的雙手，神情悲憤。他入獄前，接受《星島日報》訪問，直指自己誓要復仇：「我的眼淚流乾了，我的仇恨已入骨，我會用盡半生的精力及時間，去討回公道。我要所有出賣我、迫害我、威嚇我的人，要付出代價。」

《蘋果日報》的報道令程介南被檢控，最後身陷囹圄。此書刊是《蘋果日報》10周年回望香港十年。（鄭翠碧攝）

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「從來人生條路都唔係直㗎啦」

《蘋果日報》停刊前夕，《香港01》聯絡到程介南，被問到對《蘋果日報》有無恨意，他說：「一陣風，過咗啦。」曾經怨恨，但現時已釋懷？他這樣回應道：「如果蘋果日報從頭到尾，因為佢老闆嘅政治立場，同埋佢嘅用心，都係咁嘅話，亦都唔係我憎唔憎佢嘅問題，係個政治問題，唔係我個人憎唔憎佢嘅問題。」

因《蘋果日報》而身陷囹圄，出獄後亦淡出政壇，程介南回首，卻指事件對他無太大影響，「從來人生條路都唔係直㗎啦，都係曲折㗎啦。」

被問到對《蘋果日報》有無恨意，程介南坦言「一陣風，過咗啦」。 （資料圖片/鄧倩螢攝）

指傳媒不觸及國安法紅線便毋須擔心

程介南曾在雜誌《東周刊》工作，他不諱言指當年雜誌的運作模式，多多少少都有參照《蘋果日報》，「版面、定題目、相片、寫稿方法等等，大家都會有個參照嘅⋯⋯蘋果某程度都喺香港傳媒嘅文化入面有一定影響力。」他稱並非《蘋果日報》讀者，多年來都無閱讀該報，但對於《蘋果日報》需停刊仍感可惜，「如果因為佢一隻腳踩咗落去挑戰呢啲政治紅線（就要停刊），相對嚟講當然係會令人可惜啦。」

對於未來新聞業的前景，他認為若傳媒機構僅批評政府，而不觸及國安法的紅線，便毋須擔心。

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