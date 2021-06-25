蘋果停刊｜記協指薪金問題政府處重要角色　憂員工難以重返傳媒界

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-25 13:10

創刊26周年的《蘋果日報》，周四（24日）劃上句號，出版最後一份實體報紙，網站及手機程式也停止運作。香港記者協會主席陳朗昇今日（25日）於港台節目《千禧年代》表示，若以《蘋果日報》及雜誌計算，受影響人數約有1,000人，當中負責編採的員工，約有600至800人。至於《蘋果日報》員工被銀行「彈票」，他認為關乎於政府是否解凍壹傳媒的部分資金。「佢哋人工問題可以點解決？政府角色都係大。」 陳亦指，以現時傳媒機構的數目，完全沒可能吸納壹傳媒的員工。而根據過往經驗，去年有線新聞裁員後，該批員工亦無法返回傳統媒體。「做過蘋果係咪完全吸納到？我都有啲擔心。」

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記協獲1宗失業救濟金的查詢

記者協會主席陳朗昇表示，由於壹傳媒的人數多，現時仍未能掌握確實的員工數字，例如暫未區別出編採及美術員工，是否與新聞方面相關。但他指，去年壹傳媒的年報顯示，當時壹傳媒於香港的員工達1,200人，若以《蘋果日報》及雜誌計算，人數約有1,000人，當中負責編採的員工，約有600至800人。

陳續指，記協曾與壹傳媒工會了解，大概得知無論員工於周三或稍後辭職，壹傳媒的安排亦是不變。據現時理解，員工將獲得遣散費，但確實計算方法仍有待了解。他透露，記協暫時獲得1宗有關失業救濟金的查詢，而現時有公司表示有少量職位，可提供給《蘋果日報》的員工。他期望更多企業，尤其是傳媒機構能幫助該批員工。

香港記者協會主席陳朗昇。(黃紫儀攝/大學線授權使用）

記協的失業救濟金門檻較高

陳指，記協近年的收入不理想，以往每年依靠晚會獲得捐助，不過近兩年由於無法舉行晚會導致收入下降。他坦言，記協的失業救濟金門檻較高，需符合入會1年，連續失業3個月的申請條件，估計較少《蘋果日報》員工能夠受惠。

陳認為，《蘋果日報》員工被銀行「彈票」，關乎於政府是否解凍壹傳媒的部分資金，指受影響的員工，如感到無助可聯絡記協。「我哋記協冇辦法幫手解凍壹傳媒嘅資金，佢哋人工問題可以點解決？政府角色都係大，希望政府可以幫到手。」

陳亦預料，以現時傳媒機構的數目，完全沒可能吸納壹傳媒的員工。但他指，或可能有員工三五成群共同建立新傳媒，但暫未收到消息。他亦指，根據過往經驗，去年有線新聞裁員後，該批員工亦無法返回傳統媒體。「做過蘋果係咪完全吸納到？我都有啲擔心。」