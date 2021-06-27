中環展城館完成翻新全面開放　黃偉綸讚光影互動打卡位

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-27 12:20

位於中環美利道多層停車場大廈的展城館，是香港首個以規劃和基建發展為主題的展覽館，上月（5月）翻新後全面開放，增添不少互動遊戲和「打卡」位，包括互動投影。

發展局局長黃偉綸今日（27日）發表網誌，提到展城館是香港首個以規劃和基建發展為主題的展覽館，邀請規劃署署理總城市規劃師陳巧賢介紹，接待處旁的「規劃視窗」，透過一個像眼球的圓形屏幕，配合香港地貌模型上的互動投影，加上聲光效果，帶訪客進入一段探索香港規劃與基建發展的旅程，模型製作認真，在當中穿梭的飛機和船的投影，均依照現實的航道行駛。

在「規劃視窗」旁，為全新的「城市印象」和「卓越城市」互動展品，訪客可利用觸控屏幕，比較香港和全球多個城市的不同，例如城市形態、人口密度、最高大樓等趣味資訊；並提供城市實踐可持續發展目標的優秀案例，例如韓國首爾清溪川工程、馬來西亞首都吉隆坡防洪兼作公路使用的「聰明隧道」、丹麥哥本哈根零碳排放經驗等。

翻新後，三樓更新的展品包括「規劃里程碑」和「海岸及天際綫」互動展品，讓訪客細探香港及維港兩岸由1900年至今的發展與變遷。走上四樓，「香港今昔」讓訪客在觸控屏幕觀看不同地點的新舊照片，細味城市的演變；同層的「尋寶城市」為多座模型，大家可從中欣賞社區的新舊建築物，不同年代的交通工具，還有昔日遊樂場的玩意，例如氹氹轉、又長又高的金屬滑梯等。

陳巧賢表示，展城館加設共融設施，希望做到以人為本，貼合不同年齡層和傷健人士的需要，例如在四樓可以飽覽維港兩岸美景的位置，特別加設了一幅設有「觸感—聽覺」互動系統的維港兩岸建築圖，讓視障人士可以透過觸摸、點字、語音來認識和感受維港兩岸的特色。在四樓增設的「薈友廊」，訪客可安坐舒適的座椅，閱讀有關城市規劃和基建發展的書籍。