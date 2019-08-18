黃偉綸：規劃署第六年辦展城館暑期規劃學校　過千名學生參與

發展局局長黃偉綸今日（18日）發表網誌時指出，今年暑假，規劃署舉辦了展城館暑期規劃學校─「做個城市規劃師」課程，約200名中小學生參加，讓他們認識香港城市發展和規劃。他又指，今年是規劃署第6年舉辦該活動，至今已有過千名學生參與。

學生到皇后大道西一帶，參觀市建局市區更新發展計劃及附近的保育項目。（發展局圖片）

黃偉綸指出，今年是規劃署第6年舉辦展城館暑期規劃學校，該活動已成為展城館一年一度的重點項目，至今已有超過430位高小學生和820位高中學生參與。

今年以市區更新為主題

黃偉綸又說，今年課程以市區更新為主題，讓學生透過實地考察中西區和與專業規劃師交流，認識市區更新工作的5R策略，即重建、復修、保育、活化和改造重設。

他表示，學生在小組導師帶領下，把中上環23公頃的土地重新規劃，包括構思合適的土地用途、發展密度、樓宇高度、空間布局、城市設計等。同時，市建局亦為學生安排活動，包括參觀位於中環中心H6 CONET 內的市區更新探知館，以及到皇后大道西參觀一個重建計劃等。

他說，今年有4間小學共60名小學生參加「小小規劃師組」；22間中學共120名中學生參加「青蔥規劃師組」。