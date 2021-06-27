新達廣場客服員確診　屬變種病毒地勤密切接觸者　居大埔中心10座

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-06-27 15:52

衞生署衞生防護中心今日(27日)公布，截至27日零時零分，本港新增6宗確診個案，當中5宗屬輸入個案，餘下一宗是本地個案。本地個案患者為早前染Delta變種病毒地勤男子的同事，上周四已經被界定為密切接觸者送往檢疫中心，昨日發燒送院並確診。該病人居住的大廈（大埔大埔中心10座）、工作處所及在潛伏期及傳染期到訪過的地點納入強制檢測公告。 另外本宗今日初步確診個案暫少於5宗。

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本港今日新增6宗個案，當中5宗輸入，一宗本地個案，至今本港個案累計11,918宗（包括11,917宗確診個案和一宗疑似個案）。五宗輸入個案，有2人來自英國，2人來自孟加拉，1人來自印尼，所有個案均帶有L452R變種病毒。

確診本地個案為24歲女子，她是個案11902的同事，於大埔新達廣場負責顧客服務工作 （資料圖片/黃文軒攝）

確診本地個案為24歲女子，她是個案11902的同事，於大埔新達廣場負責顧客服務工作，最後上班日期為6月23日。她於6月24日被界定為個案11902的密切接觸者而被送往檢疫中心，其後於昨日(26日)出現發燒，同日入院並確診。

衞生防護中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析仍在進行中，以確定病人是否帶有任何變異病毒株。

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政府今日會將該病人居住的大廈（大埔大埔中心10座）、工作處所及在潛伏期及傳染期到訪過的地點納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。