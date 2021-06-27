新冠肺炎｜英國確診反彈至2月高位　疫苗被指能抵禦Delta變種病毒

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-27 11:57

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，截至6月26日，英國新增1.8萬宗確診病例，創2月以來單日新高。當中Delta變種病毒株已成為英國新增感染的主流。

圖為6月20日，英國倫敦一間疫苗接種中心外排長龍，多人正等待接種疫苗。（Reuters）

英國過去一週有近10萬人確診新冠肺炎，較前一週增加約50%。疫情升溫讓外界憂慮，英國能否按計劃在7月19日解除防疫封鎖措施。

Delta變種病毒首先在印度發現，目前已逐步在全球擴散。在英國，Delta變種幾乎佔了目前英國新增確診的所有病例。科學家相信Delta變種病毒較在英國發現的Alpha變種病毒株，有高出40%至80%的感染能力。

截至目前，英國有近65%的人口已接種最少一劑疫苗，而大部分新確診病例都是尚未接種疫苗的年輕群組。英國公共衛生部（PHE）早前一份研究報告指出，相信疫苗能有效應對Delta變種，呼籲民眾盡快接種疫苗。目前英國已開放所有18歲或以上成年人接種疫苗。

另外，雖然英國疫情反彈，倫敦26日仍有逾千名民眾發起遊行，促請政府結束封鎖措施，部分人向國會大樓投擲寫有反對封鎖字句的網球。亦有示威者遊行前往唐寧街，抗議剛辭職的衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）行為不檢。示威者不滿夏國賢制定防疫措施，自己卻不遵守，要求當局拘捕他。