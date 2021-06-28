黑雨下疫苗接種中心暫停　市民候逾2小時始獲接種：清龍非常高效

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-28 14:30

天文台於今早（28日）8時20分發出今年首個黑色暴雨警告，社區疫苗接種中心的疫苗接種服務一度暫停，至11時05分天文台宣布改發紅色暴雨警告訊號後才陸續恢復服務。 有預約今天早上打針的市民在暫停服務期間來到位於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心，等候2小時才獲接種。也有市民表示理解服務因黑雨暫停，稱讚接種中心恢復服務後流程高效，很快便清空等候人群。

社區疫苗接種中心的疫苗接種服務因黑雨一度暫停，至11時05分天文台宣布改發紅色暴雨警告訊號後才陸續恢復服務。（黃穎津攝）

記者今日（28日）中午12時左右到達位於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心，其時中心已恢復接種服務，在半個小時內有20餘名市民出入中心。

市民等2個鐘才獲接種：知黑雨就唔嚟

預約早上9時半接種疫苗的陳先生9點多便來到接種中心，至11時許才獲接種。他指出門時天文台尚未發出黑雨警告，來到才發現接種服務已被暫停。陳先生說：「無諗過改期，我都嚟咗囉！除非佢話今日全日無，咁就冇辦法。」又笑稱：「比我入去等就無問題，唔畀我入去就唔得。」指中心雖不提供接種服務，但仍保持開放讓市民入內坐下等候。但陳先生稱，若自己出門前得悉接種服務會因黑雨暫停，「我就唔嚟啦」。

陳先生稱，若自己出門前得悉接種服務會因黑雨暫停，「我就唔嚟啦」。（黃穎津攝）

接種中心恢復服務 市民讚流程高效

原定於今日10時接種第二劑疫苗的陳小姐則表示對暫停接種服務表示理解，指來到時服務雖已暫停，但「大家組織得很好，很有秩序地站在一塊等」。而恢復接種服務後，她亦稱讚工作人員「非常高效」，很快便清空等候人群，形容流程跟她接種第一劑時沒有分別。陳小姐雖在出門前雖沒有收到暫停接種服務的消息，但她認為可以接受，稱：「因為黑雨，他們應該也挺忙的，可以理解。」

辛先生對中心恢復服務感到相當慶幸。（黃穎津攝）

市民特登請假打疫苗 恢復接種服務感慶幸

辛先生則於11時半來到中心接種疫苗。他指自己為接種已事先向公司請假，對早上接種服務一度暫停亦頗為擔憂，「唔係咁想佢暫停」，故他對中心恢復服務感到相當慶幸。

另一位市民許先生亦表示，出門前已知道疫苗接種中心暫停接種，但亦無意改期，稱：「唔改啦，咁諗住係今日就今日㗎啦！」又指：「唔係打風嘛，黑雨好快趣落。」故仍按計劃來到接種中心等候接種。