黑雨警告一度生效　天文台料明早迎狂風雷暴　周六起一連三日酷熱

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-28 12:49

天文台今早（28日）發出今年首個黑色暴雨警告，歷時近三小時，本港大部分地區錄得超過70毫米雨量，港島西、大嶼山南部及南丫島的雨量更超過200毫米。 受活躍西南氣流影響，天文台預測明日（29日）早上仍驟雨較多及有狂風雷暴；隨南海北部的高空反氣旋逐漸增強，本周四（7月1日）起天色逐漸好轉，料回歸日部分時間有陽光，周末時氣溫進一步上升迎酷熱天氣，市區高見33度，部分新界地區再升至34度。

▼6.28 本港迎今年首場黑雨▼

一股活躍西南氣流正為廣東沿岸帶來大雨及雷暴，本港今早迎來大雨，黑色暴雨警告一度生效，大部分地區錄得超過70毫米雨量，港島西、大嶼山南部及南丫島的雨量更超過200毫米，多區出現水浸，打工仔上班時亦顯得狼狽。

天文台預測，明日天氣仍然不穩定，早上驟雨較多及有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，間中有驟雨，市區最高氣溫為30度。6月最後一日，天文台亦料早上局部地區有雷暴，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

上午11時15分，過去一小時雨量。（天文台網站截圖）

市區周末高見33度

隨南海北部的高空反氣旋會在其後數天增強，華南沿岸天色逐漸好轉，周末期間日間酷熱。天文台預測，7月1日回歸日假期部分時間有陽光，有幾陣驟雨，市區高見32度，周末氣溫再稍升溫至33度，大致天晴及日間酷熱，但局部地區有驟雨。

下周三（7日）是二十四節氣中的「小暑」，傳統上該節氣後將日漸炎熱，天文台料當日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區高見32度。

（天文台網站截圖）

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