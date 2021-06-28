醫管局推「18區中醫診所」APP　可預約中醫門診服務

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-28 19:04

醫管局表示，今日（28日）推出流動應用程式「18區中醫診所」，市民由即日起可透過應用程式，預約中醫診所暨教研中心的政府資助中醫門診服務，提供電話預約以外的另一選擇。

中醫診所暨教研中心於去年3月起提供政府資助中醫門診服務，範圍包括中醫內科門診、針灸及骨傷、推拿服務。（資料圖片/羅國輝攝）

目前由醫管局、非政府機構及本地大學，以三方夥伴協作模式協作的中醫診所暨教研中心，於全港18區每區各有一間，在地區層面為市民提供政府資助中醫門診服務。

可查閱籌額最新狀況

透過「18區中醫診所」流動應用程式，市民可查閱籌額最新狀況，方便預約即日或下一個工作天的偶發性疾病政府資助中醫門診服務，亦可透過程式為家人預約服務。

「18區中醫診所」將提供查詢或取消診期功能，亦可提供中醫診所暨教研中心資訊、最新消息，以及中醫動網站的連結。至於中醫診所暨教研中心的電話預約服務，在流動應用程式推出後仍會如常運作。

須先到中醫診所暨教研中心登記求診

醫管局表示，市民只要曾於任何一間中醫診所暨教研中心登記求診，即可直接使用新的流動應用程式；而首次求診的市民，則需要前往任何一間中醫診所暨教研中心登記求診，日後亦可使用新程式的預約功能。