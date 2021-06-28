瑪嘉烈醫院荔景大樓花園將改建新大樓　4年後落成　工地平整已5億

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-28 08:00

瑪嘉烈醫院荔景大樓於2001年啟用，提供268張住院病床，惟由於區內人口持續增長和老化，對醫療服務需求大增，醫院管理局遂決定將現時毗連的復康花園拆除及興建新大樓，並翻新舊大樓，日後兩座大樓的淨作業面積預計增加約2.8倍，總共提供840張病床。 不過，工地平整及地基工程將於今年第三季動工，料2025年才能建好新大樓，而前期籌備和工地平整等工程已經耗資超過5億元，未包括主要興建工程費用在內。

現時的荔景大樓樓高7層。

拆復康花園及變壓房 改建14層高大樓

九龍西醫院聯網總行政經理（規劃及發展）曾子充表示，2019年已開展籌備工作，料今年第三季可以啟動工地平整及地基工程，將現時位於荔景大樓旁邊的復康花園及變壓房拆除，再改造成一座有14層的大樓，料2025年落成，屆時便可把舊大樓的服務遷至新大樓，再翻新舊大樓，估計2026年竣工。

瑪嘉烈醫院荔景大樓將進行擴建工程，將現時毗連大樓的復康花園拆除及興建新大樓。 （張浩維攝）

多572張病床 大增2倍

曾子充指出，舊大樓淨作業面積是8,500平方米，而新大樓就有24,000平方米，故日後兩座大樓最少可提供32,500平方米的淨作業面積，比現時多2.76倍。目前荔景大樓只有268張住院病床和60個日間醫院名額，在工程完成後，便可額外提供572張住院病床和24個日間醫院名額，即分別增加2倍及40%。

現時荔景大樓的日間醫院僅服務老人科病人，日後會擴展至骨科病人。 （張浩維攝）

日間服務將延至骨科

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦稱，現時荔景大樓日間醫院服務對象僅限老人科，住院服務則只涵蓋內科、老人科及腦外科病人；日後日間服務將延至骨科，並盼住院服務可擴展至外科及骨科。

羅又指，新大樓將集中處理住院服務，增加不同類型的儀器，包括電腦掃描、超音波儀器，亦將設化驗室，以及打造智慧醫院，使用電子系統監測病人維生指數，利用AMR自主式智能機械人運送餐飲、床單、醫療文件。病房每層亦會設小型康復中心，方便病人毋須離開自己的病房樓層，也可接受復康治療。

羅振邦表示，現時荔景大樓病床佔用率大多接近爆滿，冀增建大樓後有助解決問題。（張浩維攝）

至於舊大樓未來就主要服務日間醫院病人，例如舊大樓的物理治療室本來是籃球場，樓底高，現時浪費了空間，將來會「一開二」，在中間加建一層，上層用作專職治療中心，下層就是日間醫院的一部分。院方亦會加強醫社合作，將部分活動轉介予社區的非政府機構，大樓集中提供較複雜的復康治療，引進更多大型和先進的儀器，例如使用VR技術的復康設備去做輪椅訓練。

現時葵青區已設有地區康健中心，羅振邦承認部分服務與荔景大樓重疊，會與康健中心商討，容許荔景大樓病人使用該中心的服務。

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未能確定主要工程需耗費用

羅振邦表示，現時荔景大樓病床佔用率大多接近爆滿，冀增建大樓後有助解決問題。而荔景大樓現時有十多名醫生和100多名護士，大樓擴建後預計需要增加約20至30名醫生和200多名護士，實際數字會視乎將來的醫療需求、服務模式等因素而定。

荔景大樓在籌備階段已花費1.04億元，當中有8,600萬元用於顧問費，另亦剛由立法會申請到4.84億元作工地平整之用，換言之，未正式興建新大樓便已花費5.12億元。羅振邦指暫時未能確定主要工程需再耗資多少元。被問到工程延遲動工之因，曾子充解釋，由於有議員希望新大樓能建得更高，需時到城規會申請放寬建築物高度限制。