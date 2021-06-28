英國疫情大反彈　確診個案一周升六成　港府7.1起禁英國航班抵港

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-28 19:18

英國疫情急速反彈，確診個案一周內急升近六成。港府今日（28日）宣布，鑑於英國當地疫情嚴重，而且Delta變異病毒廣泛傳播，本周四（7月1日）起提高英國疫情風險級別，禁止所有當地來港的民航機來港。換言之，港府在容許英國航班復飛兩個月後，又再度禁飛。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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本港近日錄多宗英國輸入個案 多宗帶L452R變異病毒株

英國昨日錄得14,876宗確診個案，過去七日累計新增104,052宗個案，較對上一個星期，急升59%。食物及衞生局宣布，因應近期英國疫情持續反彈，以及Delta變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士於機場「檢測待行」或強制檢疫期間，經檢測後發現帶有L452R變異病毒株的輸入個案，決定本周四（7月1日）起提升英國風險級別至最高級的A1組別，即極高風險地區，禁止當地民航機抵港；曾在當地逗留過兩小時的人士，包括轉機者都不能抵港。

港府去年底（2020年）一度禁止英國民航機抵港，直到今年4月才容許港人坐專機抵港、5月則容許當地民航機復飛來港。其他禁飛來港地區包括，巴西、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓南非及印尼。