申建村屋被加38項條件　地政總署助理署長林嘉芬指署方越權求覆核

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-28 19:08

地政總署助理署長林嘉芬於2014年捲入囤地風波，被揭發與丈夫購入她管理範圍內的農地。林和丈夫於本年初申請司法覆核，指早於2012年已申請在該地興建村屋，但地政總署疑因政治原因，遲遲未批准其申請。地政總署其後批准她們的申請，但同時附帶多項條件，包括村屋不可用作墳場或骨灰龕等。林和丈夫指部份條件屬不合理或越權，上週五(25日)再申請司法覆核，要求推翻署方的決定，並要求署方重新考慮。

申請人鄧超文及林嘉芬，答辯人地政總署署長。

申請建屋8年未獲批

申請人在申請書指，他們於2012年購入涉案的元朗農地，並於同年10月向署方申請，把農地的建築物改建為四幢村屋，而城規會於2014年批准申請。

惟《明報》於2014年8月報道，指林透過內幕消息購地，可獲利5000萬元。雖然在廉署和政府內部調查後，該些指控都不成立，惟申請人申請花了近8年時間，仍未獲批，而同類申請只需8個月。

年初求覆核終獲批但附設38項條件

申請人遂於本年1月申請司法覆核，署方於翌月批准該申請，但列出38項條件，申請人則回信反對該些條件，署方最終於5月回覆，將該些條件減至33項。

認為22項條件屬越權

惟申請人認為其中22項條件屬越權、不合理和違反《基本法》。如署方要求申請人興建村屋的有蓋面積，不可超過署方的要求。申請人指，該條件令申請人的施工帶來極大困難，屬不合理。

包括不可用作墳場或骨灰龕

此外，署方的條件包括興建的村屋不可用作墳場或骨灰龕。申請人指，集體官契未有該些限制，署方的要求是剝奪申請人一方在集體官契下享有的權利，屬濫權。

申請人強調，作為該地的業主，其財產權受《基本法》保障，惟署方的做法是侵犯其權利。

案件編號：HCAL68/2021