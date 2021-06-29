海洋公園推夏日任玩入場證　票價分三類　新互動體驗館要另收費

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-29 16:25

海洋公園新季度在即，現任主席劉鳴煒及副主席龐建貽將會續任統籌公園新發展動向，海洋公園於即日起至8月31日推出票價由415元至760元的全天候任玩優惠。對於公園的發展方向，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，現時已經為海洋公園長遠發展定立一些法律框架上的修改，盡量以教育、保育及遊玩集於一身，並相信新管理層領導下，海洋公園可作正面發展。

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入互動體驗館「探索號R」另需付120元

海洋公園今日公布，由2021年6月21日起，本港居民只要到海洋公園票務處或官方網站，購買「開SUM夏日入場證」，成人、小童及全日制學生票價分別為760元、小童415元及605元，有效期至今年9月底，可在推廣期內無限次到場任玩。

一次過購買3張或以上「開SUM夏日入場證」，可享九折優惠，相比以正價入場兩次，學生入場證折扣高達五五折。

此外，海洋公園於全新科技互動體驗館「探索號R」開幕，融合保育與教育元素，市民需要另外付120元才能到場體驗。

邱騰華（中）期望新一任管理層會帶領海洋公園，會按策略逐步發展成開放型的設施,，提升管理效率，令公園有正面發展（張浩維攝）

邱騰華：新管理層會按策略逐步發展成開放型設施

邱騰華今日出席海洋公園活動時表示，期望新一任管理層會帶領海洋公園，會按策略逐步發展成開放型的設施，提升管理效率，令公園有正面發展。調任出任海洋公園行政總裁的前旅遊事務專員黃智祖，則會在覓到新行政總裁上任之前，為公園的重新方案協力。

黃智祖出席同一個活動時表示，會努力為海洋公園招聘新行政總裁，在一切穩定後才會返回政府崗位，現時主要邀請合作夥伴展開「重生方案」前期工作，期望在未來一年，與合作夥伴的商討有成果，形容時間非常緊迫，現時招募合作夥伴仍然如火如荼，未能公開細節。

他又透露，海洋公園的下園區將來會免費開放，成為餐飲、娛樂消遣區域，部分訪施要作出轉變，但部份展館，包括熊貓館等將會保留，此外，關於「躍動港島南」項目的安排，同樣是在任期間重要的工作之一。