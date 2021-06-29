總商會疫苗抽獎周五開始登記　獎品包括約會速配服務　留意兩件事

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-29 18:55

商界近日傾巢而出為鼓勵市民接種新冠疫苗，香港總商會今天（29日）舉行「香港做得到！幸運大抽獎」揭幕禮，抽獎活動將於7月至9月期間分七輪進行，合共送出超過6,000份大奬，總值現已超過4,300萬元，已接種新冠病毒疫苗的香港市民可於7月2日起登記參加首輪抽獎。 今日同時公布獎品內容，除了早前公布的三部價值50萬元平治C系房車外，當中部份獎品亦相當特別，包括專業法律服務一萬元，一共500份、三個月約會速配服務6份，每份為5000元，以及多個包括全球多個地方酒店住宿。不過，有些得獎後的細節市民都需要留意。

香港總商會推出「香港做得到！」大抽獎活動，並於今日（29日）舉行揭幕禮。（張浩維攝）

▼七輪幸運大抽獎的獎品一覽▼

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部份禮品不得轉讓其他人

抽獎禮物當中包括六份三個月約會速配服務，問到已婚人士若不適用有關禮物，能否轉讓給其他人使用時，總裁梁兆基説，部份禮品如港鐵乘車券等，不得轉讓其他人，但部份禮品經贊助人商討之後，將會有不同的使用條款，可以作出轉讓。但強調中獎之後，發現禮品不適用，不能放棄再作抽獎。

▼總商會抽獎活動將送出總值逾4,000萬元獎品▼

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要完成接種兩劑疫苗才符合資格

總商會主席王冬勝表示，目前抗疫工作已進入關鍵的階段，愈多人接種疫苗，香港就愈快達到群體免疫，屆時可望放寬各項社交距離措施，市民亦可以出外旅遊。市民可於7月2日起登入專頁www.hkgccluckydraw.com登記參加抽獎活動，歡迎年滿18歲，持有效香港巷身份證，並已在香港完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗的人士參與。

為鼓勵市民接種兩劑疫苗，總裁梁兆基呼籲參與市民抽獎市民，完成接種後才作登記會較為適合，登記網頁亦會向有關人士記錄有否完成接疫證明。梁又指，抽獎禮物將會有所增加，並盡量會平均分配每次抽獎的「分量」，並會於抽獎之前上載到網頁當中，現時難以透露會否每個月可有一次抽到平治房車機會。