疫苗抽獎｜新鴻基地產周五起接受登記　7月至8月底日日抽iPhone12

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-24 19:44

為鼓勵更多人接種疫苗，商界紛紛推出打針抽獎優惠。新鴻基地產推出名為「齊齊打疫苗 日日有獎抽」大抽獎，明日（25日）早上9時開放登記。計劃會由7月1日起，連續62日進行至8月31日，大獎為iPhone 12（128GB）及 SmarTone 5G SIM only月費計劃 （12個月），每日名額只有一個，另亦有新地旗下酒店住宿套票、餐飲現金券等獎品。

抽獎計劃將於今年7月1日至8月31日，連續62日每天進行，連同增加的獎品名額，新地每日送出112份豐富獎品，共接近7,000份獎品，總值超過1,000萬元。

年滿18歳及在登記當天，已在港接種兩劑疫苗的香港永久性居民，可於登記期內，即6月25日早上9時，至2021年8月31日中午12時止，在活動網站登記，或到新地旗下23家指定商場之顧客服務中心，由職員協助進行網上登記。



所有參加者只需登記1次，未中獎的參加者，會自動參加餘下抽獎，一直至8月31日最後抽獎為止。

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獎品包括酒店住宿套餐

新地又指，隨著政府逐步放寬餐飲場所的社交距離限制，酒店餐飲現金券將備受歡迎，故此新地增加該獎品的名額，由總共1,240份倍增至2,480份，得獎者可於新地旗下酒店著名餐廳憑券消費，包括香港麗思卡爾頓酒店的Tosca di Angelo、天龍軒，四季酒店的Caprice、龍景軒，帝苑酒店的Sabatini意大利餐廳、東來順、四季菊日本餐廳、帝苑餅店，帝京酒店的帝京軒，以及帝都酒店的YAMA等。

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