沙田榮發燒味茶餐廳切雞飯葡萄球菌超標一倍　食安中心指令停售

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-29 19:55

食環署食物安全中心今日（29日）公布，沙田田心村榮發燒味茶餐廳的一個切雞飯樣本，被檢出每克含2.1萬個凝固酶陽性葡萄球菌，超出法例上限一倍，正跟進事件，並要求食肆暫停出售相關食品，如有足夠證據，將提出檢控。

食安中心表示，沙田田心村260號-261號地下的榮發燒味茶餐廳，一個切雞飯樣本，被檢出含過量凝固酶陽性葡萄球菌。（網上圖片）

中心發言人表示，跟進一宗食物投訴時，從食肆抽取上述樣本作檢測，結果顯示該樣本每克含2.1萬個凝固酶陽性葡萄球菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品樣本若每克含有超過1萬個凝固酶陽性葡萄球菌即屬不滿意，因此該標本含菌路超標1.1倍。

中心已知會有關食肆上述違規事項，並要求其暫停出售相關食品，亦已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，要求該食肆檢視和改善生產流程，進行徹底清潔和消毒。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。

中心表示，凝固酶陽性葡萄球菌可產生引致食物中毒的腸毒素，常見的症狀包括噁心、嘔吐及腹痛，常伴有腹瀉。」

另外，安全中心亦公布，沙田一間糧食店的貴妃蚌樣本，每公斤檢出含1,400微克的氯霉素。發言人表示，中心已通知涉事商戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。