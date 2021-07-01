消費券｜AlipayHK與新巴城巴推乘車優惠　50元獎賞吸客配合消費券

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-01 12:27

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】新巴城巴聯同AlipayHK於即日起至8月31日，推出兩項電子禮券乘車優惠，新用戶可獲50元電子禮券迎新獎賞，以及每月可領取「勁賞掃」共3元的禮券一次。此外，是次優惠可配合政府的電子消費券同時使用。

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新巴及城巴公布，由即日起至8月31日，推出兩項電子禮券乘車優惠。為更方便乘客使用AlipayHK「易乘碼」乘搭新巴城巴，有關優惠可配合政府電子消費券同時使用，包括新巴城巴專屬迎新獎賞、「新巴城巴勁賞掃」優惠。

新巴城巴專屬迎新獎賞︰新用戶可獲50元電子禮券迎新獎賞，用以乘搭新巴城巴專營路線，包括4元禮券5張、3元禮券10張。

▼政府推出電子消費券料可刺激消費市道▼

「新巴城巴勁賞掃」優惠︰用戶可使用App掃描於新巴及城巴設施內，包括車廂「動態巴士站顯示屏」、巴士站候車亭的「實時到站電子顯示屏」，以及個別巴士站站柱的相關宣傳二維碼，即可獲2元及1元「勁賞掃」電子禮券各一張。於推廣期內，每名用戶每月可換領「勁賞掃」禮券一次。

此外，用戶使用「易乘碼」乘搭新巴及城巴旗下專營巴士路線後，可自動消耗禮券以扣減車資，不須特意開啟禮券。