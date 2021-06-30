消費券｜Tap&Go推Staycation優惠可慳480元　WeChat Pay助捐錢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-30 14:01

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府早前公布電子消費券的詳情，選擇電子登記的市民，最快可於8月1日，領取第一期2,000元的消費券。Tap & Go今日（30日）公布最新的優惠，用戶於8月1日至9月30日期間，使用消費券預訂旅遊產品，包括酒店Staycation，最高可獲480元折扣優惠。 WeChat Pay HK亦於今日宣布，特別設計捐贈公益印花的模式，由7月1日（明日）至12月31日，任何用戶每日完成的第一筆消費，均可獲可捐贈的公益印花一個。而WeChat Pay HK每月將所有用戶捐贈的公益印花，換算為等額善款，向食物回收及援助慈善組織惜食堂捐贈資金。

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全數消費券滿5,000元 可享480元折扣優惠

Tap & Go「拍住賞」今日公布，用戶於8月1日至9月30日期間，於手機銀包透過Tap & Go x Trip.com專頁，使用指定優惠代碼預訂旅遊產品，包括酒店Staycation，滿指定金額可享專屬優惠。

而消費金額愈大，折扣愈多。如消費滿500元，即享30元折扣；消費滿1,500元，享100元折扣；消費滿3,000元，享350元折扣；使用全數消費券滿5,000元，可享480元折扣優惠。Tap & Go又指，更有本地遊套票及主題公園門票訂購優惠，但詳情將適時公布。

WeChat Pay HK設公益印花 向慈善組織捐贈資金

而WeChat Pay HK亦於今日宣布，特別設計捐贈公益印花的模式，由7月1日至12月31日共半年期間，任何用戶通過WeChat Pay HK每日完成的第一筆消費，無論交易有否使用消費券，均可獲可捐贈的公益印花一個。

WeChat Pay HK每月將所有用戶捐贈的公益印花，換算為等額善款，由騰訊公益慈善基金會（簡稱騰訊基金會），向食物回收及援助慈善組織惜食堂捐贈資金。根據計算，每10個公益印花，即可製作一份價值12元的愛心飯餐。由於每日設捐贈上限為12,000個公益印花，預料可製作1,200份膳食，相當於惜食堂每日提供膳食量的十分之一。