七一｜警方月內第二次封維園　王婆婆崇光外高舉英國旗遭警方帶走

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-01 15:31

今日是香港回歸24周年，警方中午先封閉銅鑼灣維園，下午約一點進一步圍封記利佐治街、東角道、駱克道一帶。人稱「王婆婆」王鳳瑤約下午兩時半，在現場高舉英國國旗，警方開咪要求在場人士離開，否則作出票控，期間將「王婆婆」帶入封鎖區，情況相當混亂，最終她被押上警車。

警方在下午約一點，繼封閉維園以外，進一步圍封記利佐治街、東角道、駱克道一帶，並在一帶巡邏，警方亦在「Fashion Walk」對出架設帳篷，有數名身穿黑衣市民遭截查及搜身，亦有途經現場、佩戴黃色口罩的中年男士，亦被警方截停帶入封鎖區檢查個人物品及抄錄個人資料。

人稱「王婆婆」王鳳瑤約下午兩時半，在現場高舉英國國旗，警方開咪要求在場人士離開，否則作出票控。警方不斷開咪要求記者退後，勿阻警方行動，並將「王婆婆」帶入封鎖區，情況相當混亂，最終約20分鐘後她被押上警車。

警方在中午12時宣布封閉維園內包括1-6號足球場以及中央草坪。是自今年六四首次封鎖維園後，再以《公安條例》禁止市民進入維園。



港島總區高級警司（行動）高級警司廖珈奇，交代圍封維園安排。廖珈奇指出，有團體擬舉行公眾集會及公眾遊行，惟經風險評估後，警方已禁止及上訴聆訊決定維持警方決定。警方按照第245章《公安條例》 第17條(4)，決定圍封維園，正午12時開始生效，任何人未經准許進入或逗留，已屬違法，刑罰最高可囚12個月。

被問到預計何時解封維園，廖珈奇強調封閉維園是基於風險評估，會視乎事態發展檢視，警方在灣仔一帶有加強佈防。就今早市民只是如常在維園運動，廖珈奇表示情況會一路變化，「好難用你眼前見到嘅嘢判斷。」指要為最壞情況打算，強調封閉維園是適合做法，避免違法行為，警方有足夠警力，但以涉行動為由不透露是否派出過萬警力。