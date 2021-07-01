七一｜培僑中學辦升旗禮　升旗手：中國人有責任認識國家安全

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-01 14:55

今日（1日）是七一回歸紀念日，香港升旗隊總會與駐港部隊三軍儀仗隊合辦升旗儀式，慶祝中國共產黨建黨100周年，以及香港回歸24周年。 升旗禮在培僑中學舉行，現場有不少中小學生出席。有學生旗手表示，很欣賞中國共產黨，形容中國已超越西方的百年發展，雖然不肯定回歸前的生活，但她說：「起碼我每一日仲食到一日三餐、有安定環境住。」 亦有幼稚園學生表示，因自己怕受傷，覺得當軍人很容易受傷，故長大後不敢做軍人，較想做警察，「拉到啲賊會賺到錢，又唔會受傷。」

現場有不少中小學生出席升旗禮，有學生興奮揮動國旗。在儀式開始前，全場人士肅立，不少人士拿出手機記錄升旗一刻。

有學生代表以普通話致辭稱，如今中國正走向富強之路，又憶述2020年受新冠病毒影響，有不少黨員身先士卒與病毒抗爭，甚至不惜犧牲自己性命。她又指，內地幫助香港的發展，曾協助香港抵禦金融危機和疫情。

現場派發中國國旗予參加者。(李澤彤攝)

學生旗手：很欣賞中國共產黨

現時正就讀中三的香港升旗隊總會旗手洪同學坦言，很欣賞中國共產黨，又指每次負責升旗時都覺得很光榮，「佢（中國）行嘅唔係共產主義，又唔係西方嘅資本主義，佢係自己有特色嘅社會主義⋯而且超越咗西方近百年發展。」

洪同學表示，雖然在回歸後出生，並不肯定回歸前的生活，但她說：「起碼我每一日仲食到一日三餐、有安定環境住。就算社會有啲混亂，但制止得比較及時，所以對我生活無乜大打擾。」被問及如何看待《國安法》，她形容《國安法》是「必讀」，「依家回歸24年先推行可能已經遲咗，身為中國人有責任認識返國家安全。」

她說，若要做他人的殖民地，不如做一個交由國家管理的城市，又指自己很喜歡到內地，例如北京等的一線城市，與某些傳媒報道的內地不同，直言見到後很感嘆，「已經完全係煥然一新。」

蘇小朋友坦言當軍人很容易受傷，故長大較想做警察。（李澤彤攝）

小朋友日後想當旗手

6歲半的蘇小朋友表示，當軍人很容易受傷，故長大後不想做軍人，「我想做警察多啲！」他又形容，當警察比軍人好，甚至想當「警察隊長」，「拉到啲賊會賺到錢，又唔會受傷。」他亦指，今天見到很多軍人，故感到很開心，日後亦想當旗手的一份子。

6歲雷小朋友今天與父母一同觀賞升旗禮，他坦言很開心及感動，有別於以往只在電視觀賞升旗禮。他的母親亦說，雖然以前會到灣仔觀看升旗禮，但自己今次亦是首次近距離觀賞，甚至可以見到軍人，「覺得好壯觀！」

林小朋友今日出席活動，直言參加升旗禮很開心。（李澤彤攝）

而林先生今日亦帶同9歲女兒出席活動。他表示，今日趁假期當作親子活動，亦可讓女兒認識回歸及建黨100周年的意義。