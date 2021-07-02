保姆認掟八個月大女嬰落地　稱無法出席好友喪禮　心情欠佳犯案

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-07-03 15:49

56歲保姆涉在觀塘翠屏南邨照顧8個月大的女嬰時，將她「撻落」鋪了膠墊的地上。父親由閉路電視程式看到事發經過後，隨即解僱她及上載有關片段到社交網站。保母被警方拘捕，涉一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，她今（2日）在觀塘裁判法院認罪。案件押後至7月16日判刑，期間被告須還押。裁判官認為被告受僱主委託，有責任照顧女嬰，但她違反誠信，或判即時監禁。

報稱保姆的被告鍾照萍（56歲）涉於2021年6月18日在觀塘翠屏南邨翠杭樓一個單位內，故意襲擊8個月大的女嬰X，導致X受到不必要的苦楚。

被告警誡下稱 因疫情未能到馬來西亞出席好友喪禮 心情欠佳而犯案

案情指，女童X的父母全職工作，X的父親透過Facebook在6月6日聘請被告照顧X。約兩星期後，案發當天早上近8時，X的父親從實時閉路電視的手機程式，看到被告把女兒「撻落」地上膠墊，馬上回家解僱被告，並他帶女兒到聯合醫院檢查。女兒沒有受傷，但他因為感憤怒，遂將片段和親友分享，片段被上載至互聯網。警方檢視網上涉案片段，經調查後同日拘捕被告。被告在警方警誡下，稱其好友前一日在馬來西亞離世，因疫情無法到馬來西亞出席喪禮，心情欠佳而犯案。

被告庭上承認控罪，辯方求情時指她在馬來西亞出生和長大，因好友離世感傷心，不能控制情緒，她原本當日亦想告假。辯方指，X亦沒有受傷，案件較同類輕微，望法庭輕判。裁判官屈麗雯認為被告受僱主委託，有責任照顧女嬰，批評她違反誠信，很大機會判處即時監禁。案件押後至7月16日，待索取背景、精神及心理報告後判刑，期間被告須還押看管。

案件編號：KTCC1137/2021