媽媽群瘋傳保母虐兒片　嬰兒被掟落墊嚎哭　成員稱保母哭訴被炒

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-06-18 14:19

網上流傳一條今晨約8時閉路電視片段，一名保姆疑涉虐兒，在餵嬰兒飲奶期間，突然將其扔向地下，嬰兒其後不斷嚎哭，期間該名保姆更指「你嗌啊！咁你喊啦！」 群組內有人指涉事地方是荔枝角的一個屋苑，更流傳涉事保姆Haily電話號碼截圖。有群組媽媽曾成功聯絡保母，她哭訴已被解僱，並稱「唔知點解會咁做」。《香港01》嘗試聯絡涉事保姆，惟暫未有接聽電話。記者已向警方查詢事件，正待回覆。

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網上流傳一條長達1分35秒的閉路電視片段，顯示日期為今早（18日）約8時，一名保姆在家中以較粗暴的方式餵嬰兒飲奶，其後雙手將嬰兒擲向地下，令嬰兒不住嚎哭。期間該名保姆不時轉身望向身後的鏡頭，並以身體遮擋，未能進一步得悉她對嬰兒所作的行為。



片段中，嬰兒未有停止哭泣，該名保姆僅不斷稱「你做咩事！你嗌啦！做咩喊？」

保母稱「唔知點解會咁做」

有媽媽Whatsapp群組的成員稱，曾成功打通涉事保母電話，保母當時哭訴已被解僱，不知道僱主有否就事件報警。被問及為何會粗暴對待嬰兒，該保母稱「我都唔知點解自已會咁做」，又道歉稱「我都唔想」。

《香港01》獲得一張Whatsapp群組對話截圖，疑似事主於群組表示，2個月前聘用涉事保母照顧女兒。

兩月前始聘用 有拗撬就告病假

《香港01》獲得一張Whatsapp群組對話截圖，疑似事主於群組表示，2個月前聘用涉事保母照顧女兒，保母見工時原叫Audrey，後來才改名為Haily。事主認為保母疼愛女兒，但無法處理女兒哭鬧，又堅持以自己的方法行事，與事主一有拗撬就告病假。事主又指保母曾稱有腳傷而要離職，但答應工作到新聘用的工人上班為止。

記者已向警方查詢事件，正待回覆。