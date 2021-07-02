太古城槍擊案　二舅認為女保鑣有自殺念頭　曾見對方骨灰龕位

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-05 15:54

女保鑣涉因分家產問題而槍擊姨舅造成兩死兩傷案續審。被槍傷的二舅今日（2日）繼續作供，辯方向他提出被告在母親死後非常哀傷，二舅亦認為被告在參與母親的喪禮時出現自殺念頭，同意曾見被告母親的骨灰龕位旁，出現被告自己的骨灰龕位，但被告從沒爭議自己可分得的遺產金額。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

被告於母喪禮上稱不想生存 已準備其骨灰龕位

被槍傷的二舅父詹前駒接受辯方盤問，他提及被告來港後，被告母親曾嫌被告找的工作「唔夠高級」，要求被告外婆資助被告修讀電腦課程，最後四舅幫被告付學費，惟被告卻半途而廢。

二舅亦透露，首次談及遺產事宜是在2015年被告母親彌留之際。被告母親離世時，被告顯得非常哀傷，曾在喪禮上表示不想生存，當時他認為被告有自殺念頭。不過他當時安慰被告，並鼓勵她要堅強，亦提及她可分得外婆的遺產。

他亦同意辯方提出有一次到黃大仙拜祭被告母親時，見到被告母親的骨灰龕位旁邊，出現被告自己的骨灰龕位。

二舅父詹前駒(圖右)指，被告曾在其母親的喪禮上表示不想生存。(李慧娜攝)

被告曾要求延遲處理遺產 無爭議獲分配金額

二舅表示，事發前4個月，一家人曾經外出飲茶，討論處理被告外婆遺產的家庭協議書，當時被告要求延遲2個月才處理外婆的遺產。

他又指，被告未曾爭議自己可分得的金額，事發當日前往鰂魚涌公園期間，他曾問過被告對於協議書內的銀碼有沒有意見，惟被告仍表示沒意見。他解釋，當時再問被告是因為樓價在該年上升，所以才再就遺產一事詢問被告。

辯方則指出，當日一眾姨舅追問被告家庭協議書一事，而被告未表同意，於是詹少芬向她說「你阿媽唔死都死咗，你阻住全世界都無意思」，及後才發生開槍事件。但二舅不同意說法。

三姨詹小慧供稱，見兄長詹鎮基和胞姐詹少芬分別流血和沒有反應，著叫二人「唔好訓」。(李慧娜攝)

三姨不覺被告有異樣 二姨四舅倒地流血始知真槍

被告三姨詹小慧則憶述，當日未見被告精神異常，在公園時她心急想離開，而正當她與詹少芬離開時，她突然聽到一聲巨響，及後見到詹鎮基倒地，再一響聲後，便見詹少芬在她面前倒下，亦見到詹前駒坐在柱後。

她抬頭望向被告時，便見到被告舉槍對著自己，她在本能反應下蹲在涼亭椅背後。當她見到詹鎮基流血，詹少芬沒有反應時，曾推二人並叫他們「唔好訓」。此時，她才意識到被告手持真槍，並意識到「好大件事」。

聆訊下周一續。

案件編號：HCCC272/2019