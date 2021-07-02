中年男涉前年噴光時標語認刑事損壞罪　須賠償5千元候判

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-02 20:46

中年男子涉前年10月凌晨在青衣長青邨，以噴漆塗鴻隔音屏障和馬路，寫有「光復香港 時代革命」及「陳彥霖沉冤待雪」等字句。他遭警員發現並當場拘捕，被控兩項刑事損壞罪。他今（2日）於西九龍裁判法院承認控罪，准保釋候判，須賠償清潔費共5,400元。

被告梁智輝（51歲）承認兩項刑事損壞罪，控罪指，他於2019年10月24日在青衣長青邨青葵樓地下對開，無合法辯解而損壞屬於路政署的財產，即分別為隔音屏障和行人過路處，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

裁判官指塗鴉數量多 但相信被告有悔意

案情指，警員在車上巡邏時目睹配戴黑色帽子和口罩的被告於當天凌晨2時許，戴着手套以紅色噴漆塗鴻隔音屏障。警員上前截查他，當他嘗試逃去時將他制服，並在他身上搜出一個信封，上面寫有和塗鴻相同的字句，包括「光復香港 時代革命」、「陳彥霖沉冤待雪」和「721唔見人」等8句。他亦管有紅色、黑色和白色各一罐噴漆，及後承認塗鴉該些字句。

辯方求情稱被告患有10多年情緒病，他的家人在求情信內指被告願意照顧家庭。前僱主則表示，被告雖有情緒病，但工作表現良好，後來因病情惡化才辭職。精神科報告和心理報告顯示，被告的病情反覆，情緒在2019年受社會事件影響。辯方續指，他已有悔意和沒有案底，望法庭輕判。

裁判官香淑嫻認為塗鴉數量多，但考慮到被告認罪和配合警方調查，相信他有悔意，待索取背景和社會服務令報告後，於7月23日判刑，期間准以原有條件保釋。就兩項控罪，被告須賠償清潔費共5,400元。

案件編號：WKCC1139/2021