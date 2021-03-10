4女生認刑毀葵芳優品360　官斥無法無天　判社會服務令及感化

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-10 20:13

前年10月13日有網民發起「十八區開花」示威，7人涉破壞葵芳新都會廣場的店舖「優品360」。當中4名16至19歲女生被控一項刑事毀壞罪，案件今（10日）在東區裁判法院判刑。主任裁判官批評今日判刑的4名被告「無法無天」，為他們索取感化報告後，其中3名被告被判240小時社會服務令，另一名未成年少女被判24個月感化令。

被告陳佩塋（18歲）、曾梓嫣（18歲）、16歲少女和黃斯曼（19歲）報稱學生，她們同被控前年10月13日在新都會廣場5樓「優品360」內，和一名身份不明者損毀彩鷗國際有限公司的財產。

求情稱受媒體影響

辯方求情時指，陳犯案時受媒體影響，她已經反省；曾則即將考中學文憑試，班主任對她犯案感到震驚，感化官認為她是誠實、守規矩的學生；黃平時做兼職幫補家計，照顧臥床的母親，她表示願意承擔法律責任。

官稱判監亦不為過

主任裁判官羅德泉再次斥責被告的行為無法無天，就算判監亦不為過，但考慮4人年輕，並已經還押，判處非監禁式刑罰。已成年的3名被告各被判240小時社會服務令。而16歲女被告的感化報告正面，學業和操行良好，羅官考慮到她容易受他人影響，判她24個月感化令，讓她可以專注學業。各人亦須要賠償1134.5元予「優品360」。

同案的一名17歲學生和54歲無業被告，早前已認罪，分別被判入更生中心和監禁8個月。

案件編號：WKCC3188/2020

前年優品360多番遭人破壞的情況。(詳看下圖)