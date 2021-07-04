消費券｜首半日共155萬人遞交電子登記　「智方便」曾因繁忙障礙

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-04 19:39

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】電子消費券今日（4日）早上6點開始登記。政府表示，截至今日下午6時，共有約155萬名市民經網站遞交電子登記。

至於若透過「智方便」作身分認證，政府承認今早因系統極為繁忙而一度出現障礙，但情況在下午已開始逐步改善。

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130萬人利用現金發放計劃作身份認證

政府表示，消費券計劃首日登記運作大致順暢，市民反應熱烈。截至今日下午6時，共有約155萬名市民經計劃網站進入登記平台遞交電子登記，其中超過130萬名登記人士利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題，以作身份認證。

不過，「智方便」系統今日早上因極度繁忙，令市民通過它登記電子消費券及作身份認證時一度出現障礙。政府承認，今早系統因極為繁忙而一度出現障礙，情況在下午已開始逐步改善。

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毋須急於在首數天登記

財政司司長陳茂波表示，透過電子登記是領取消費券的最快捷方法，若合資格人士在7月17日或之前完成電子登記，經核實資格後，會同步於8月1日獲發放第一期消費券，提醒市民無須急於在首數天登記。

他又重申，選擇遞交書面表格的市民，可於明日（5日）起，把填妥的表格連同香港身份證複本，於辦公時間投入設於各區共560個地點的表格收集箱。所有遞交書面表格以及在7月18日或之後完成電子登記的合資格人士，一般會同步於9月1日獲發放第一期消費券。

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

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