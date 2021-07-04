消費券登記｜下載開「智方便」須影身份證臉容　最後一步現ERROR

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-04 15:18

5000元電子消費券今日（4日）早上6時開始登記，市民可以透過「消費券計劃網站」或「智方便」手機應用程式進行登記，最快8月1日可以取得第一期電子消費券。 市民如欲透過「智方便」（iAM Smart）App登記消費券，須先開設「智方便」登記帳戶。《香港01》今早實測登記過程，至少有三大步驟，拍攝身份證及臉容辨識並非可以「一take pass」，容易受環境燈光影響，需重複多次才能完成，當進入最後登記電郵地址，卻屢次出現「Client error」系統錯誤，無法完成登記。政府發言人表示，不使用「智方便」登記消費券可以毋須等候，呼籲市民以其他認證身份方式登記。 《香港01》正向相關部門查詢「智方便」技術問題。

▼下載「智方便」須做身份認證步驟，實測最後一步輸入電郵卻現ERROR▼

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今早近11時許，經「智方便」App登記消費券已大排長龍，排隊號碼為46萬，前面有28萬人輪候，系統估計至少等候一小時，惟至下午1時許仍繼續排隊。

啟用聲音導航指示登記

《香港01》記者實測登記「智方便」用戶，打開手機App後要按「於本手機登記」，然後揀選「已滿18歲」，細閱並同意申請人聲明，之後揀選「啟用聲音導航」或「靜音」，以選擇是否於掃描身份證和臉容辨識時提供聲音導航。

▼毋須使用「智方便」 消費券登記7大步驟教學 點撃下圖看清▼

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拍影身份證 易受燈光影響

根據應用程式內的指示，從不同角度掃描身份證，分別掃描正面、上側面及下側面，以驗證身份證真偽，及讀取卡面資料。此步驟未必「一take pass」，容易受環境燈光、身份證有否反光等因素影響，記者多次測試均顯示「無法辨識到有效的身份證」，經轉換環境調整角度，在第5次始成功。

要求驗證手機生物認證

拍攝完身份證後進入「臉容辨識」，市民要將臉容對正屏幕上的照相框，作出指定動作，包括張開口、搖動頭部等，同樣要留意環境光暗，記者測試3次成功完成步驟，值得注意，「智方便」會要求用戶驗證流動電話的內置生物認證，例如iPhone使用者的Face ID。

完成臉容辨識後，需要設定「智方便」6位數字密碼，並提供電郵地址確認，之後就完成登記。然而，當輸入電郵地址後，系統出現「Client error」，無法完成最後一步，即使轉換其他電郵地址，均無法完成，暫時未知原因。《香港01》正向政府部門查詢。



事實上，政府發言人稱，「智方便」系統今早因極度繁忙，令市民通過它登記電子消費券及作身分認證時一度出現障礙。現時「智方便」系統如常運作，但由於使用「智方便」登記消費券的人數眾多，市民或需較長輪候時間方可進行登記。不過，如不用「智方便」，記者實測只需5分鐘已完成消費券的登記程序。

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「智方便」的頁面顯示，截至7月4日早上近11時有逾28萬人在排隊輪候，預計進入登記平台的時間為多於一小時。（App截圖）

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