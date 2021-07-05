新冠疫苗｜合法留港訪客明起可到郵局預約打針　涉及2000多人

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-05 15:59

政府早前公布，將新冠疫苗接種計劃的對象擴展至持雙程證人士、免遣返聲請人及難民。政府今天（5日）再公布，會將覆蓋的範圍將進一步擴展至其他會在香港合法逗留一段時間的訪客，涉及約2000多人，這批人持有有效旅遊證件，但因疫情而需要繼續在香港逗留。這批人明天起可到任何一間郵政局預約，以期在逗留期限內於社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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公務員事務局發稿，指疫苗接種計劃覆蓋的範圍將進一步擴展至其他會在香港合法逗留一段時間的訪客（其他訪客），政府發言人說，現時約有2000多名持有有效旅遊證件，因疫情而需要繼續在香港逗留的其他訪客。基於公共衞生考慮，為這些其他訪客提供疫苗接種服務，有助防止病毒在社區傳播和提升香港的整體抗疫能力。

獲疫苗接種計劃涵蓋的其他訪客必須持有有效旅遊證件在香港合法逗留，並且無需延期而可以在逗留期限屆滿前完成接種兩劑疫苗。由7月6日開始，他們可以在辦公時間內帶同旅遊證件，以及由入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤（適用於已獲延期逗留的其他訪客），前往任何一間郵政局（流動郵政局除外）並由職員協助預約，以期在逗留期限內於29間社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

政府正推行新冠疫苗接種計劃。 （資料圖片）

一般而言，所有訪港人士必須在逗留期限屆滿當日或之前離開香港。有關人士如有特殊原因或緊急情況而需要延長逗留期限，可在逗留期限屆滿前7日內提出申請，由當局按個別情況考慮。單以接種疫苗為由而申請延長其逗留期限將不獲考慮。