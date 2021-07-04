新冠疫苗｜單日52900人打針　周六6人接種後因副作用送院

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-04 22:38

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（4日）踏入第129日。政府今日公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約52,900人接種疫苗，連續兩日從高位回落。當中接種科興疫苗人數，累計首次突破100萬關口。

另外，昨日（3日，星期六）則有6人接種疫苗後，因出現常見副作用而送院，其中1人留院觀察。

打科興疫苗人數首破100萬

政府公布，截至今晚8時的過去24小時，共有約52,900人接種疫苗。在今日接種疫苗人士中，有26,800人是接種第一劑，連續第二日跌穿3萬人關口，包括78%人接種復必泰疫苗，其餘約22%人則接種科興疫苗；另有26,100人接種第二劑。在社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為97%，復必泰疫苗則為98%。

政府又指，接種計劃開展以來，已為參與計劃的人士接種共約3,961,700劑疫苗；已接種人口則為2,370,400人，佔12歲或以上人口34.8%，當中1,591,300人已打了第二劑。1,364,800人選擇打復必泰疫苗，選擇科興疫苗則首次突破100萬關口，累計共1,005,600人。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+ 5 + 5 + 5

網上預約接種人數方面，分別有約4,800及25,100預約科興及復必泰疫苗，即合共約30,000人預約。

1人副作用入院需留院

另外，昨日共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。當中2人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼