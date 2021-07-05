女保鑣涉槍殺姨舅　三姨事後收被告信函　稱看到母親離開時的疼

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-05 15:56

女保鑣涉因分家產問題而槍擊姨舅造成兩死兩傷案續審。肩膊遭子彈擦傷的三姨今日（4日）繼續作供，她稱事件對她心理造成影響，會害怕聽到「嘭」一聲的聲響，不敢看有關槍擊的電影，也會不時回想中槍身亡兄姊當時的表情及身體觸感。被告在還押期間，曾去信三姨致歉及寫及當日現場見到的情景，如她母親離世時一樣的疼，並向三姨寫道：「我愛你」。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

三姨仍會想起兄姊中槍情景

三姨詹小慧在開槍事件中她肩膊受傷，她稱其心理亦受影響，會害怕聽到「嘭」一聲的聲響，不敢看有關槍擊的電影，會避行事發地點一帶，也會不時回想當時情況。她表示，她的兄長詹鎮基中槍倒地後，眼睛仍半開合，後腦流血，而其姊詹少芬則已閉上眼，她當時曾觸碰二人的身體，所以她仍會不時回想起二人的表情、身體觸感。

三姨詹小慧稱開槍事件發生至今，她聽到「嘭」聲仍會感到害怕。(李慧娜攝)

覺被告較沈默寡言

三姨續指，事發前與被告關係不親，甚少見面，認為被告較沈默寡言。她指，當初是詹鎮基先發現被告在網上指控他們侵吞大姐（即被告母親）可分的遺產，於是他們才約見被告，向她解釋並著手處理遺產。

被告信中提及見到母親離開時的疼

被告在還押期間曾去信三姨，而控方亦在庭上讀出信中內容，被告在信中慰問三姨傷勢，稱對姨舅所造成的傷害感同身受發及懺悔萬分，當她見到三姨事發時撲向舅父，「我見到的是媽媽離開我時，完全一樣的疼」。

被告亦指，母親的離世令她太傷痛，稱手槍當時有9顆子彈，但永不會對她補槍，又在信中道歉及稱「我愛你」，亦提到「期望今生尚有機會再彌補，重建心中期望的美好」。

案件編號：HCCC272/2019

案發經過。(詳看下圖)