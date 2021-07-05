疫苗接種｜兩中年男離世前14天內曾打疫苗　衞生署：死於心臟病

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-05 21:54

衞生署在5月31日至6月30日接獲2宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及一名40歲男子及一名41歲男子，均曾接種科興新冠疫苗。兩宗個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，根據臨床資料及初步解剖發現死因分別是急性心肌梗塞及缺血性心臟病，專家委員會初步認為2宗個案均與疫苗接種無關。

專家委員會已評估23宗死亡個案，並總結13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為其他10宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為，至今並未發現有不尋常現象，會繼續監察情況。

衛生署共接獲4010宗異常事件報告

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（5日）開會，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至6月30日，衛生署共接獲約4,010宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.11%），當中包括23宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0006%。

截至今日，專家委員會已評估該23宗死亡個案，並總結13宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為其他10宗個案與疫苗接種沒有關聯。

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40歲男子死於急性心肌梗塞 患有哮喘

在5月31日至6月30日，衞生署接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，分別涉及一名40歲男子及一名41歲男子，均曾接種科興新冠疫苗。兩宗個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，根據臨床資料及初步解剖發現死因分別是急性心肌梗塞及缺血性心臟病，專家委員會初步認為兩宗個案均與疫苗接種無關。

署方早前已公布40歲男子患有哮喘，41死者個案則未曾公布。

專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。根據本地死亡率數據，在2019年2月26日至6月30日，在40歲或以上的人口當中，有1,248人（即每十萬人有29.2宗）死於缺血性心臟病，有2,089人（即每十萬人有48.9宗）死於心臟病。

根據醫院管理局資料，2021年5月31日至6月27日，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有63.2宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有3.2宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

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另外，對於接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件（例如貝爾面癱），專家委員會已檢視現有的臨床數據和資料以進行因果關係評估，相關結果將在7月9日在政府專題網頁發布的新冠疫苗安全監察報告（截至6月30日）公布。