疫苗外展隊到迪士尼樂園、九巴公司為員工及家屬接種疫苗

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-05 19:32

政府疫苗接種外展計劃拓展到主題樂園。香港迪士尼樂園員工今日（5日）透過外展服務接種了新冠疫苗，而由於反應踴躍，外展隊會由今天起分數天為員工接種科興和復必泰疫苗，預計合共約1,000人參與接種。 另外，170名九巴公司員工及家屬今日亦透過外展服務接種了復必泰疫苗。

務員事務局局長聶德權（左四）今日（5）到訪香港迪士尼樂園，在迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭的陪同下，了解主題公園職員透過政府外展服務接種新冠疫苗的情況。（政府新聞處圖片）

據了解，因為反應踴躍，外展團隊將會分數天為香港迪士尼樂園員工分別接種科興和復必泰疫苗，合計將會有1,000人參與。聶德權又指，復必泰疫苗已經放寬至12歲以上人士都可以接種，呼籲各位家長為子女安排暑期活動前，先替合適年齡的子女預約接種新冠疫苗，在家庭建立保護網。

另外，今日九巴公司亦選用了政府的外展接種服務，170多名九巴員工及家屬在九龍灣車場接種復必泰疫苗。

自公務員事務局推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，局方已為香港體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界、大學和地區團體提供了外展疫苗接種服務。

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