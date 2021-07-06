升中派位｜鮮魚行基層學生不靠補習派第一志願英中　母：中六合彩

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-06 11:32

升中派位結果今日（6日）公布，位於大角咀的鮮魚行學校，有居劏房的基層學生不靠補習，成功獲派第一志願第二組別心儀英中。 校長施志勁指，今年統一派位約有八至九成學生獲派頭三志願，「普遍成績比前幾年更好」，他相信或與疫情有關，「Zoom（上課）每間學校（安排上）有差異」，有機會令學生的成績和表現跟往年不一樣。

▼7月6日升中派位 油蔴地天主教小學取派位結果情況▼

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不靠補習獲派第一志願 家長：好似中咗六合彩

女兒獲派第一志願東華三院張明添中學的區太心情興奮，「真係好開心，好似中咗六合彩咁」。派位前夕，區太直言昨晚心情緊張難入睡，更特意向公司請假，準備派位結果未如理想帶女兒去張明添中學叩門，因此今日得悉結果亦格外高興「諗住約埋屋企人出去食飯（慶祝）」。區同學表示，平日靠自己溫習，遇到疑難都會詢問表哥和表姐，不靠補習，最終成功獲派第一志願。

女兒獲派第一志願東華三院張明添中學的區太心情興奮，「真係好開心，好似中咗六合彩咁」。（曾凱欣攝）

被問到移民潮有否在填選志願時較進取，區太就指，相信今年競爭會「冇咁大」，但留意到女兒的表哥因為就讀英文中學感到壓力大，「全英教學，得六成聽得明，追得好辛苦」，故此一直沒有特別鞭策女兒，加上因家庭經濟背景問題，未有為其安排補習班；由於獲派的中學亦是英中，她就打算為女兒報讀暑期課程。

獲派第二志願中華基督教會銘賢書院的黃同學，對結果同樣感到滿意。（曾凱欣攝）

雖失落第一志願仍感滿意：想入呢間

獲派第二志願中華基督教會銘賢書院的黃同學，對結果感到滿意，黃同學表示，一直對數學很感興趣，「好有趣、新奇」，「想入呢間（學校），佢哋數學好好」。他又透露，日常沒有到補習班，「考試前溫唔識個啲」，亦有向在內地的家姐問功課。

校長施志勁透露，今年統一派位約有八至九成學生獲派頭三志願，「普遍成績比前幾年更好」。（曾凱欣攝）

九成學生獲派頭三志願 校長：或與疫情有關

校長施志勁透露，今年統一派位約有八至九成學生獲派頭三志願，「普遍成績比前幾年更好」，他相信或與疫情有關，「Zoom（上課）每間學校（安排上）有差異」，有機會令學生的成績和表現跟往年不一樣，加上學校盡量安排五、六年級學生比其他年級更多回校上面授課堂，老師亦都盡力協助同學追上學習進度。

雖然今年有移民潮，熱門學校的學額相對寬鬆，施志勁提到，老師亦有向同學和家長解釋填取志願時可考慮較進取，但未必每個家長都會考慮。今年派位成績較佳，他都認為未必與移民潮有關，「因為大家（其他學校）都見到出面多咗位」，始終要在教學上等多方面的配合。