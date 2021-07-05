升中派位2021 │參與統一派位67％學生中首志願　叩門準備未可鬆懈

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-07-05 17:42

2021年升中派位結果明日（6日）公布，今年適齡小六生人數較去年下降，整體滿意度亦微升。教育局公布本年派位滿意率，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為92%，較去年升兩個百分點；獲派首志願學校的學生人數計算，滿意率為81%，較去年升4個百分點。

67％派中首志願 平均5.2人爭一英中學額

教育局發言人表示，本年度共有52,055名學生參加中學學位分配辦法，較去年的54,112人有所下降。在自行分配學位階段，家長可幫小朋友在申請最多兩所官立、資助、按位津貼及直接資助計劃（ 直資 ）中學，今年有65%學生在自行分配階段獲派首志願學校；在統一派位階段則有67%的學生獲派首志願學校，獲派首三個志願學校比率則為87%。

《香港01》按教育局的《中學一覽表》統計，新學年全港共有約10,069個英中統一派位學額，即平均約5.2人爭一席。

有沒有短訊視乎填表提供的資料

所有參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。此外，有家長可能會收到電話短訊得知派位結果，沒有收到的家長也不必擔心，皆因只有在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼的家長，才會收到有關短訊。

註冊日期為本周四及周五（七月八日及九日），所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

家長要有「叩門」的心理準備

在派位結果未如理想後，叩門是家長可以選擇的補救方法！一般來說，面試衣著以校服為佳，出門前宜檢查清楚所有叩門文件，避免有遺漏：

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