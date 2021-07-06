美籍律師港鐵站襲擊休班警　官稱暴力對公眾構成威脅　囚4月2周

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-07-06 13:00

曾在外資銀行工作的美籍男律師，前年12月路經銅鑼灣港鐵站時，襲擊一名正在追捕跳閘男子的休班警，他早前被裁定襲警罪成，案件今(6日)在東區法院，裁判官林希維直斥被告行為暴力，對公眾秩序構成威脅，有機會增加其暴力風險，或會變成大規模騷亂，法庭絕不容忍，判被告入獄4個月零2星期。

被告曾任投行反貪部門總監

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519。

辯方求情透露，被告2013年來港定居，2019起任職投資銀行的反貪污合規部門總監，月入14萬，因本案已於今年4月辭職。他需要獨力供養行動不便的母親，又稱案發之初並非想搶去警棍，

斥被告行為暴力對公眾秩序構成威脅

裁判官林希維判刑時指，案發地點是繁忙的地鐵站，被告拉跌事主時仍繼續打其手及胸等多個部位，又踩其腹部，導致事主多處受傷，林官又指，法庭有責任保障正在執行職務的警務人員免受傷害，否則法律及公安秩序會受危害，須判處具懲罰性及阻嚇性的刑罰。

案發經過。(詳看下圖)

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事主追截跳閘男時曾大叫有人非禮

事主俞樹生案發時為高級警員，案發當日他天往上班途中，在銅鑼灣站出閘時，見到一名約20歲男子跳閘，便追問該男子，惟該男子沒有理會並逃跑，俞一直追至F出口時，曾大叫「有人非禮」，想引人注意及幫忙，並曾成功截到該男子，惟該男子即推俞的胸口，俞遂從腰間取出警棍，但卻感到背部被打一至兩下，俞回頭見一名鴨舌帽外籍男子在身後，而跳閘男亦趁機逃脫。

被告曾伸手想搶俞手上警棍

俞懷疑鴨舌帽男曾打他，當時在現場的一名外籍男卻反問：「Are you popo?」俞答：「No」。對方再問時，俞才回答：「Yes。」這時同在現場的被告，伸手想搶走俞左手上的警棍，期間被告將俞拉到欄桿，令俞面朝天跌在地，被告用左腳踩俞胸口，又用右手打俞左臉2至3次。俞曾表示是警察，但被告續用左腳續踩俞腹部。

自辯稱擔心俞會危害市民安全

被告自辯時稱，當時因聽到有人問俞「Are you popo？」時，俞大聲回答：「No」。故想上前調停，並有用普通話問：「你是不是警察」，但對方仍回答：「不是。」他覺俞像失控般大叫，擔心俞會危害市民安全，嘗試捉住俞不果，才想奪其警棍，並把俞拉倒在地。

官認為被告辯解荒謬及違反常理

裁判官林希維早前裁決時接納俞的證供，反指被告辯稱自衛說法荒謬及違反常理，又指被告見到有人跳閘被制服，理應先問發生何事，而非關注追截人士的身份。再者，雖然被告聲稱見到跳閘男呼吸困難，但林官認為，若真是如此，他應不會快速逃去。

案件編號：ESCC2692/2019